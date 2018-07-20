Полиция показала фото второго подозреваемого в убийстве фигуриста Тена 

Казахстанская полиция опубликовала фотографию второго подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена, сообщает "Советский спорт".
Также установлена личность преступника. Им является 24-летний уроженец Кызылординской области Арман Кудайбергенов.
Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи Тен скончался 19 июля в результате ножевого ранения, полученного при нападении двух злоумышленников. Преступники пытались скрутить зеркала с автомобиля спортсмена, однако фигурист самостоятельно попытался задержать правонарушителей.
Врачи доставили Тена в больницу, но из-за потери крови фигурист скончался.
20 июля был задержан первый подозреваемый. Им оказался Нуралы Киясов 1994 года рождения. Он уже признал свою вину в совершении убийства.