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Полиция показала фото второго подозреваемого в убийстве фигуриста Тена
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Полиция показала фото второго подозреваемого в убийстве фигуриста Тена 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Tengrinews.kz
Казахстанская полиция опубликовала фотографию второго подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена, сообщает "Советский спорт".
Также установлена личность преступника. Им является 24-летний уроженец Кызылординской области Арман Кудайбергенов.
Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи Тен скончался 19 июля в результате ножевого ранения, полученного при нападении двух злоумышленников. Преступники пытались скрутить зеркала с автомобиля спортсмена, однако фигурист самостоятельно попытался задержать правонарушителей.
Врачи доставили Тена в больницу, но из-за потери крови фигурист скончался.
20 июля был задержан первый подозреваемый. Им оказался Нуралы Киясов 1994 года рождения. Он уже признал свою вину в совершении убийства.
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