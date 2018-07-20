Полиция установила личность второго подозреваемого в убийстве Тена

Полиция Казахстана установила личность второго подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена, сообщает «РИА Новости».

По информации правоохранительных органов, им является 24-летний уроженец Кызылординской области Арман Кудайбергенов.

Также в МВД Казахстана сообщили приметы подозреваемого: рост 165-170 см, худощавое телосложение. На нем были черная футболка, серые джинсы, обувь черного цвета. Отмечается, что он носит солнцезащитные очки.

Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи Тен скончался 19 июля в результате ножевого ранения, полученного при нападении двух злоумышленников. Преступники пытались скрутить зеркала с автомобиля спортсмена, однако фигурист самостоятельно попытался задержать правонарушителей.

Врачи доставили Тена в больницу, но из-за потери крови фигурист скончался.

20 июля был задержан первый подозреваемый. Им оказался Нуралы Киясов 1994 года рождения. Он уже признал свою вину в совершении убийства.

Ранее казахстанский боксер Геннадий Головкин прокомментировал новость об убийстве Тена.