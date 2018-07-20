Ещё
Полиция установила личность второго подозреваемого в убийстве Тена
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полиция установила личность второго подозреваемого в убийстве Тена 

Газета.Ru 9 часов назад
Полиция Казахстана установила личность второго подозреваемого в убийстве фигуриста Дениса Тена, сообщает «РИА Новости».
По информации правоохранительных органов, им является 24-летний уроженец Кызылординской области Арман Кудайбергенов.
Также в МВД Казахстана сообщили приметы подозреваемого: рост 165-170 см, худощавое телосложение. На нем были черная футболка, серые джинсы, обувь черного цвета. Отмечается, что он носит солнцезащитные очки.
Бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи Тен скончался 19 июля в результате ножевого ранения, полученного при нападении двух злоумышленников. Преступники пытались скрутить зеркала с автомобиля спортсмена, однако фигурист самостоятельно попытался задержать правонарушителей.
Врачи доставили Тена в больницу, но из-за потери крови фигурист скончался.
20 июля был задержан первый подозреваемый. Им оказался Нуралы Киясов 1994 года рождения. Он уже признал свою вину в совершении убийства.
Ранее казахстанский боксер Геннадий Головкин прокомментировал новость об убийстве Тена.
Газета.Ru: последние новости
Сорокин прокомментировал перенос ЧМ-2022 на декабрь В Дагестане начались учения энергетиков "Россетей" Британский болельщик без вести пропал в России
Комментарии  Ещё 54 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболист отказался от медали ЧМ в России35
Убийца Дениса Тена разрыдался44
Путин нацелился на новое грандиозное спортивное событие168
МОК захотел вернуть Россию после всех скандалов57
Тарасова странно отреагировала на смерть Тена73
Видео
01:14
Pussy Riot на ЧМ-2018 сочли «некой фишкой финала»
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:56
Путин нацелился на новое грандиозное спортивное событие
Летние виды спорта Политика
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
02:55
«Пусть сдохнут эти твари»
Фигурное катание
00:42
Врач рассказал, почему Дениса Тена не удалось спасти
Фигурное катание
04:07
Названа причина громкого скандала на ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
00:56
Футболисту сборной РФ помешали перейти в «Барселону»
Футбол
02:21
Тарасова странно отреагировала на смерть Тена
Фигурное катание
00:56
ЧМ взвинтил цены: самые дорогие игроки РФПЛ
Статьи Футбол
01:14
Почему Pussy Riot выбежали на поле в финале ЧМ
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение