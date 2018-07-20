ФСИН начала проверку из-за видеозаписи с пытками

УФСИН Ярославской области начало служебную проверку после появления в СМИ материалов о пытках в одной из местных колоний. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что по итогам проверки будет принято решение о привлечении виновных к ответственности.

"В связи с появлением в средствах массовой информации видеоматериалов о совершении в июне 2017 года противоправных действий со стороны сотрудников одной их исправительных колоний в УФСИН России по Ярославской области проводится служебная проверка", — говорится в сообщении пресс-службы.