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«Цифровизация ближе, чем кажется». Нижегородская область взяла курс на развитие цифровой экономики
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«Цифровизация ближе, чем кажется». Нижегородская область взяла курс на развитие цифровой экономики 

РИА «ФедералПресс» 21 июля 2018
Фото: РИА "ФедералПресс"
Глеб Никитин, в прошлом занимавший должность первого замминистра промышленности и торговли России, активно работает над цифровизацией «своего» региона. Не так давно политик поставил задачу разработать проект «умный город», а также рассмотреть пилотный проект «оцифровки» Сарова.
Задача выполнимая, ведь IT-кластер области составляют более трехсот предприятий и 20 000 программистов.
На выставке хватает самых разнообразных проектов и комплексов: программы для инженерного анализа, бизнеса и даже ЖКХ, система распознавания лиц и «дополнительные решения умного города». Отдельно гости задерживаются рядом с железным «костюмом», создатели рассказывают, что он помогает восстанавливать моторно-двигательную систему. Очень многие говорят о робототехнике и электронных «работниках».
После посещения выставки гости технопарка прошли на совещание по вопросам развития цифровой экономики, где говорили о внедрении новых разработок, обсуждали развитие «умного города», а также о необходимости обратной связи от жителей региона.
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Максим Акимов заявил о цифровом потенциале Нижегородской области, а также высоко оценил работу местных атомщиков.
«Это огромная площадка по двум направлениям — это цифровизация жизни крупных агломераций и цифровизация промышленности», — рассказал Акимов.
По мнению Никитина, развитие подобных технологий — очень важный аспект для региона, однако самое главное — повысить качество жизни жителей области.
Врио губернатора признает, что внедрение новых технологий может способствовать сокращению рабочих мест на предприятиях, но уверяет, что это произойдет не скоро.
«Главное — успеть перевести их на новые рельсы к моменту утраты этой конкурентоспособности», — подчеркивает и.о. главы региона.
Он выделяет и основную проблему многих производств, в том числе и в образовательной, и в медицинской отрасли — большое количество документооборота. При нынешних технологиях, ускоренном развитии электроники и «цифры» очень многое можно сократить: «А „вы распечатайте документ, чтобы мы его потом отсканировали“ — вот такой „цифровизации“ даром не надо, от этого мы уходим. Навсегда».
Отдельные слова Глеб Никитин приберег для стадиона, который принимал игры чемпионата мира по футболу. Глава региона заявил, что «стадион обязательно будет востребован». Другое дело, что окупится он не скоро. Но для этого, помимо самого футбола, будут запланированы и другие мероприятия: «концерты, культурные мероприятия, использование помещений для деловых событий».
По итогам совещания Никитин уверенно заявил, что Нижний Новгород вполне может оказаться на лидерских позициях в развитии цифровых технологий, как только придет понимание, что эти технологии действительно нужны.
Фото: government-nnov.ru
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