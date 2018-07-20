Первые четыре поддельные купюры номиналом 2 тыс. руб. выявлены в Московском регионе в апреле-июне

В Москве и Подмосковье во II квартале 2018 г. обнаружено 4,4 тыс. поддельных денежных знаков Банка России , сообщили в пресс-службе ГУ Банка России по ЦФО.

«В банковском секторе Московского региона во II квартале 2018 г. выявлено 4 тыс. 411 банкнот Банка России, имеющих признаки подделки. В Москве и Московской области за апрель-июнь текущего года впервые выявлены четыре фальшивые банкноты номиналом 2 тыс. руб., а чаще всего по-прежнему подделывают денежные знаки номиналом 5 тыс. руб. Во II квартале 2018 г. их обнаружено 3 тыс. 353 штуки», — говорится в сообщении.

Уточняется, что количество выявленных подделок номиналом 1 тыс. руб. составило 1 тыс. 8 штук (на 283 штуки меньше по сравнению с I кварталом 2018 г.). Подделок номиналом 500 руб. обнаружено 27 штук (больше на восемь штук). Во II квартале 2018 г. в Москве и Московской области выявлено семь поддельных банкнот номиналом 100 руб. и три банкноты 50 руб. Также обнаружены две поддельные монеты Банка России номиналом 10 руб. и семь поддельных монет номиналом 5 руб.

Так, регионами Центрального федерального округа, в которых в апреле-июне 2018 г. наиболее часто выявлялись фальшивые банкноты Банка России, помимо Московского стали Тульская (136 штук), Воронежская (115 штук) и Тверская (99 штук) области.

Также за указанный период в Московском регионе обнаружено 304 поддельных денежных знака иностранных государств. Здесь традиционно лидирует доллар США — выявлено 276 штук, евро обнаружено 19 штук. Также в регионе нашли поддельные китайские юани (восемь банкнот) и английский фунт стерлингов (одна банкнота).