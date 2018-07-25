Колонка Анастасии Нифонтовой: Чем сложнее, тем лучше

На четвёртом этапе ралли-рейда «Шёлковый путь-2018» Анастасия Нифонтова вновь показал лучшее время в своей категории T2, благодаря укрепила своё лидерство в категории. Причём, по словам Анастасии, она могла показать и ещё более быстрый результат.

Сегодня был настоящий ралли-рейдовый спецучасток, и у нас всё сложилось достаточно удачно. Было много песков, непростых отрезков, мы многих соперников обогнали — мне очень понравилось. Насколько я знаю, уже не участвующий в нашем зачёте Акира Миура , очень опытный гонщик, выступающий за заводскую команду Toyota, опередил нас всего на 15 минут.

За эти дни я поняла одну вещь — чем тяжелее, медленнее участки дистанции, тем лучше у меня получается на них пилотировать. На скоростных участках, близких к классическому ралли, мне сложнее, не хватает опыта. Начинаю перестраховываться, сбрасывать газ, и за счёт этого проигрываю. То есть, если я и дальше буду выступать на внедорожниках, понятно, над чем нужно поработать.

Многие барханы вокруг Астрахани имеют собственные имена — «Большой брат», «Африка», и так далее. Сегодня мы проехали практически по всем ним, так что песков было более чем достаточно.

После вчерашних «раскопок» мы с Олегом решили не рисковать и перед песчаными участками останавливаться и снижать давление шин — а потом накачивать их обратно. Потому что лучше потратить на это время, чем потом откапывать машину. И хотя песок после дождей был достаточно плотным, мы решили от этого плана не отступать.

Когда подъехали к «Большому брату», остановились, стравили воздух, проехали бархан, снова остановились и накачали шины. На все эти операции ушло 10 минут. Но кроме того, стало ясно, что можно было этого и не делать, а ехать на обычном давлении, что мы дальше и делали. Так что можно сказать, что наш сегодняшний результат мог быть и ещё лучше.

Я чувствовала себя на дистанции гораздо увереннее, чем прежде. Плюс, механики поставили на машину другую резину, с развитым протектором и грунтозацепом — именно этого нам так не хватало вчера… Колёса держали грунт очень хорошо, так что это мне тоже понравилось.

Совсем без проблем, конечно, не обошлось. Ближе к концу дистанции услышали странный стук. Остановились, Олег вышел, посмотрел, но ничего «криминального» не заметил. Поехали дальше, но машина начала как-то странно подпрыгивать. Мы подумали, что просто амортизаторы перегрелись и начали сдавать.

Уже после того, как добрались до бивуака, выяснилось, что оторвался один из амортизаторов заднего левого колеса — всего их там по два. Из-за этого подвеска и стала «мягче». Это спортивный амортизатор, запасного такого у нас, к сожалению, нет. Поэтому приняли решение в пару к спортивному амортизатору поставить обычный.

В принципе, стандартный амортизатор тоже неплохо работает. Его главное отличие от спортивного заключается в том, что он быстро перегревается и теряет эффективность. Не идеально, но, в принципе, всё должно быть нормально. Тем более, что и выбора у нас особого нет.

Ещё сегодня «скосила» угол бампера. Скакали по бархану, ход терять нельзя, чтобы не увязнуть. А там оказался небольшой, но достаточно крутой трамплин, и мы углом бампера воткнулись в песок. Но на ралли-рейдах бампера — расходный материал, так что механики просто поставили новый.

Завтра нас ждёт самый длинный спецучасток этого «Шёлкового пути», 444 километра. Вставать придётся рано, старт уже в семь утра. Готовлюсь к этапу в основном морально — ясно, что на трассе придётся провести много времени. Организаторы говорят, что начало будет примерно как сегодня, а вот дальше пойдут достаточно быстрые участки. Но, посмотрим.