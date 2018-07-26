Колонка Анастасии Нифонтовой: Не сдаваться

На пятом этапе ралли-рейда экипаж Анастасии Нифонтовой постигла неудача — из-за технических проблем она потеряла почти полтора часа. В результате по итогам пяти дней она впервые за всё время марафона потеряла первое место в своей категории T2 и опустилась на второе. В своей колонке для нашего сайта Анастасия рассказала, что произошло.

На самом деле, первая часть сегодняшнего дня прошла неплохо. Пока мы не отъехали от Астрахани под колёсами был мой любимый «кочкарник» — не слишком быстрые, песчаные дорожки с кочками. Это то, что мне нравится, и что у меня хорошо получается. Был небольшой кусок песков, очень непростых — в них застрял Миура. Всё это я проехала очень хорошо.

Следом за мной стартовал китайский экипаж Цзи Юн Ганга, но он ехал в том же темпе. Затем начались скоростные участки, где я чувствую себя не так уверенно. Плюс тот факт, что после вчерашних проблем нам поставили сзади по одному стандартному амортизатору с каждой стороны, машина, конечно, немного потеряла в точности управляемости — она вела себя не так чётко, её раскачивало, и я немного перестраховывалась.

В этот момент китайцы вышли вперёд, но мы ехали позади, держали их в поле зрения, всё было нормально. Нас ситуация устраивала — темп был практически одинаковым, на 150 километрах мы уступили им, может быть, минуту. Значит, на общей дистанции в 444 километра проиграем три, максимум пять минут. Учитывая, что отрыв был 24 минуты — совершенно не проблема.

Но потом, когда объезжали лёгкие багги, выехали из облака пыли, и вдруг обнаружили, что мы в чистом поле, и следов нет! Начали искать какую-то привязку к роуд-буку, нашли какую-то бочку, прописанную в маршруте, но оказалось, что это не та — там таких бочек разбросано множество… В общем, на то, чтобы найти нужное направление, ушло минут 20.

Единственным позитивным моментом этой истории было то, что мы с Олегом работали над навигацией в паре. Обычно пилоты внедорожников не особенно разбираются в роуд-буке, ведь это не их задача. Но так как я обычно выступаю на мотоциклах, и с роуд-буком справляюсь сама, я отлично знаю, что это такое. Так что решение мы вырабатывали вместе, такой совместный мозговой штурм.

Наконец, нашли правильную дорогу, выехали. Я прибавила, чтобы немного отыграть потери, всё вроде бы шло нормально. Но в районе 380-го километра я вдруг почувствовала, что переднее левое колесо как-то странно себя ведёт. Ощущение было, что оно спустило. Я сказала об этом Олегу, мы остановились. Он быстро выскочил, осмотрел колесо, заглянул под днище — всё было нормально.

Поехали дальше, проехали несколько километров, и вдруг оба услышали сильный стук. Как раз в этот момент мы проезжали зону ограничения скорости, снова остановились, пошли смотреть. И тут выяснилось, что три шпильки колеса просто срезало, и оно еле держится на двух оставшихся! Пришлось доставать домкрат и гаечные ключи… Хорошо, что Олег во всём этом разбирается, потому что своими силами я вряд ли смогла бы что-то сделать.

Но полностью отремонтировать такую поломку в степи, конечно, невозможно. Мы выровняли колесо, поставили на две шпильки и поехали к финишу, до которого оставалось километров 50. Конечно, о боевом режиме можно было забыть — колесо бы не выдержало. Так что мы ехали со скоростью 40-50 км/ч, чтобы просто добраться. Периодически останавливались, Олег подтягивал гайки, затем ехали дальше.

Конечно, мы потеряли на этом очень много времени. А в довершении всех наших проблем оказалось, что мы неверно рассчитали количество топлива на этап! Дело в том, что Олег в первый раз едет в категории T2, у меня вообще опыта выступлений на внедорожниках нет, так что точных значений расхода топлива на этой машине в гоночных условиях не знали.

Спрашивали у механиков, они нам сказали примерные цифры. Мы рассчитали, сколько должно хватить, чтобы не заправляться под завязку — из-за амортизаторов не хотелось перегружать машину. Но в итоге расход оказался выше, и топливо кончилось! Хорошо, что это произошло уже на лиазоне, так что на итоговый результат не повлияло. Остановили туркменский экипаж нашей же категории, попросили взять на буксир. Мы хотели, чтобы они довезли нас до заправки, но они дотащили нас до самого бивуака!

На бивуаке выяснилось, что предыдущие владельцы машины зачем-то приваривали колёсные шпильки сваркой. И из-за оставшихся после предыдущих шпилек следов сварки между ступицей и тормозным диском образовался микрозазор. А сегодняшний спецучасток был очень длинным, к тому же было жарко, всё это разогрелось и начало смещаться. Потом, уже ближе к Волгограду, начались большие лужи на прямых участках, и раскалённые элементы окатывало холодной водой…

В общем, мы думаем, что подобное случилось из-за перепадов температур — тем более, что аналогичная история произошла и у другого экипажа, Андрея Рудского. Так что когда мы покидали бивуак, механики проверяли все суппорты и тормозные диски, чтобы убедиться, что там таких сюрпризов нет, и чтобы никаких зазоров не было.

Конечно, очень обидно, что так всё сложилось, и мы потеряли много времени. Но это ралли-рейды, такое случается, и от нас тут мало что зависело. Мы сделали что могли, и, к счастью, финишировали своим ходом. С другой стороны, несмотря на потерю полутора часов, мы сохраняем второе место в своей категории.

Да, отставание от лидеров велико, целый час. Но впереди два дня гонки, так что ещё не всё потеряно, сдаваться мы не собираемся. Конечно, отыграть такое отставание просто за счёт скорости невозможно, ведь темп у нас практически одинаковый. Но у всех может что-то произойти, любой может совершить навигационную ошибку, и так далее. Тем более, что завтра организаторы обещают непростую навигацию.

Конечно, на шестом этапе нас ждут достаточно скоростные участки, плюс размытые дождём отрезки и грязь. Признаюсь честно, я всё это не очень — я и на мотоцикле предпочитаю ездить по пескам, а не по грязи. Но всё равно нужно постараться сделать всё, что в наших силах. В моей спортивной карьере было несколько историй, когда, казалось, уже всё было потеряно, но на последних метрах всё решалось в мою пользу. Так что главное — не опускать руки. Я лично настроена биться до последнего.