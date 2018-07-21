Ещё
Более 3 тысяч видеообращений к Андрею Воробьеву записали жители Подмосковья
Далее:
Читайте также:
Ещё

Более 3 тысяч видеообращений к Андрею Воробьеву записали жители Подмосковья 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Более 3 тысяч видеообращений к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с помощью волонтеров записали жители Подмосковья и лидеры общественного мнения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области.
Молодежный волонтерский штаб начал свою деятельность в июне. Сейчас в него входит более 20 самых активных добровольцев из волонтерских организаций, работающих на территории Московской области. Они ездят по городам и районам Подмосковья, общаются с людьми и помогают им записывать видеообращения к Андрею Воробьеву.
Волонтеры уже побывали в Балашихе, Люберцах, Реутове и Одинцове. Инициатива добровольцев оказалась настолько востребована жителями, что месяц назад волонтеры открыли стационарный штаб в Одинцове, затем еще один штаб на областном молодежном образовательном форуме «Я — гражданин Подмосковья».
Волонтерский штаб в Одинцово уже посетили и записали видеообращение к Андрею Воробьеву такие известные люди как Александр Легков, Ольга Кормухина, Марина Юденич, Алексей Огурцов, Гузель Камаева, Елена Серова, Оксана Пушкина, Егор Кончаловский, Дмитрий Маликов, Дмитрий Губерниев, Денис Майданов, Джефф Монсон, главы муниципальных образований МО и депутаты Мособлдумы.
В своих обращениях люди отмечают слаженную работу команды губернатора Андрея Воробьева в решении вопросов, возникающих на территории Московской области, положительные преобразования в каждой отрасли, которую они представляют, и доступность власти Подмосковья для диалога.
«Если вы увидите волонтеров около плакатов с хештегом #АЮready или вас спросят, как вам живется в Подмосковье, не бойтесь отвечать. Не бойтесь говорить, если есть какие-то проблемы. Не бойтесь благодарить», — отметил руководитель молодежного волонтерского штаба, руководитель регионального штаба Всероссийского движения «Волонтеры Победы» Александр Печенегин. «Мы создаем общественную карту дел, чтобы понимать, что сделано, а на что еще нужно обратить внимание», — сказал он.
Последние новости
В СССР за такое убивали: найдены снимки быта нацистов Тимошенко нашла способ отобрать у России Крым Назван максимальный размер пенсии после реформы
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обманутые болельщики покинули Россию55
Парализованную чемпионку обвинили в вымогательстве8
Футболист отказался от медали ЧМ в России66
Тарасова странно отреагировала на смерть Тена82
Головину не нужны ни «Ювентус», ни «Челси»4
Видео
00:42
Убийцы Тена не узнали его при нападении
Фигурное катание Азия
00:27
Казахстан сошел с ума от горя из-за убийства Тена
Фигурное катание
03:16
Парализованную чемпионку обвинили в вымогательстве
Летние виды спорта
01:14
Pussy Riot на ЧМ-2018 сочли «некой фишкой финала»
Футбол ЧМ по футболу 2018
18:56
Поступок сына озадачил Черчесова
Футбол
01:56
Путин нацелился на новое грандиозное спортивное событие
Летние виды спорта Политика
01:24
Известный российский чемпион найден мертвым
MMA
02:55
«Пусть сдохнут эти твари»
Фигурное катание
00:42
Врач рассказал, почему Дениса Тена не удалось спасти
Фигурное катание
04:07
Названа причина громкого скандала на ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение