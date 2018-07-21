Более 3 тысяч видеообращений к Андрею Воробьеву записали жители Подмосковья

Более 3 тысяч видеообращений к губернатору Московской области Андрею Воробьеву с помощью волонтеров записали жители Подмосковья и лидеры общественного мнения. Об этом сообщает пресс-служба правительства Московской области.

Молодежный волонтерский штаб начал свою деятельность в июне. Сейчас в него входит более 20 самых активных добровольцев из волонтерских организаций, работающих на территории Московской области. Они ездят по городам и районам Подмосковья, общаются с людьми и помогают им записывать видеообращения к Андрею Воробьеву.

Волонтеры уже побывали в Балашихе, Люберцах, Реутове и Одинцове. Инициатива добровольцев оказалась настолько востребована жителями, что месяц назад волонтеры открыли стационарный штаб в Одинцове, затем еще один штаб на областном молодежном образовательном форуме «Я — гражданин Подмосковья».

Волонтерский штаб в Одинцово уже посетили и записали видеообращение к Андрею Воробьеву такие известные люди как Александр Легков, Ольга Кормухина, Марина Юденич, Алексей Огурцов, Гузель Камаева, Елена Серова, Оксана Пушкина, Егор Кончаловский, Дмитрий Маликов, Дмитрий Губерниев, Денис Майданов, Джефф Монсон, главы муниципальных образований МО и депутаты Мособлдумы.

В своих обращениях люди отмечают слаженную работу команды губернатора Андрея Воробьева в решении вопросов, возникающих на территории Московской области, положительные преобразования в каждой отрасли, которую они представляют, и доступность власти Подмосковья для диалога.

«Если вы увидите волонтеров около плакатов с хештегом #АЮready или вас спросят, как вам живется в Подмосковье, не бойтесь отвечать. Не бойтесь говорить, если есть какие-то проблемы. Не бойтесь благодарить», — отметил руководитель молодежного волонтерского штаба, руководитель регионального штаба Всероссийского движения «Волонтеры Победы» Александр Печенегин. «Мы создаем общественную карту дел, чтобы понимать, что сделано, а на что еще нужно обратить внимание», — сказал он.