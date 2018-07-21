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Fiat Chrysler экстренно выбрал нового управляющего
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Fiat Chrysler экстренно выбрал нового управляющего 

BFM.RU 55 минут назад
Совет директоров Fiat Chrysler Automobiles выбрал нового управляющего компании. Им станет Майк Мэнли. Такое решение было принято на экстренном заседании совета директоров FCA и Ferrari в связи с ухудшением состояния здоровья нынешнего главы компании Серджо Маркионне, сообщает ТАСС.
Cостояние Маркионне ухудшилось после операции на плече. «Он не сможет вернуться к выполнению своих обязанностей», — говорится в коммюнике компании. Официально контракт Маркионне истекает в будущем году.
До этого Мэнли был ответственным в компании за развитие входящей в итало-американский концерн марки Jeep.
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