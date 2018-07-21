Fiat Chrysler экстренно выбрал нового управляющего

Совет директоров Fiat Chrysler Automobiles выбрал нового управляющего компании. Им станет Майк Мэнли . Такое решение было принято на экстренном заседании совета директоров FCA и Ferrari в связи с ухудшением состояния здоровья нынешнего главы компании Серджо Маркионне, сообщает ТАСС

Cостояние Маркионне ухудшилось после операции на плече. «Он не сможет вернуться к выполнению своих обязанностей», — говорится в коммюнике компании. Официально контракт Маркионне истекает в будущем году.

До этого Мэнли был ответственным в компании за развитие входящей в итало-американский концерн марки Jeep.