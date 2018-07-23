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Акции Fiat Chrysler, Ferrari упали после отставки Серджио Маркионне
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Акции Fiat Chrysler, Ferrari упали после отставки Серджио Маркионне 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 23 июля — «Вести. Экономика». Акции Fiat Chrysler и Ferrari в понедельник продемонстрировали падение более чем на 5% на сообщениях о том, что Серджио Маркионне преждевременно отойдет от руководства обеими компаниями из-за проблем со здоровьем, пишет Reuters.
Серджио Маркионне. Фото: EPA-EFE/ANDREW GOMBERT
Состояние здоровья 66-летнего Маркионне «значительно ухудшилось» из-за осложнений после операции на плече, и он не сможет вернуться к исполнению своих обязанностей, сообщил в субботу Fiat Chrysler. Ранее планировалось, что он уйдет в отставку в апреле 2019 года. Маркионне ставят в заслугу спасение Fiat и Chrysler от банкротства, после того как в 2004 году он возглавил итальянский автоконцерн. В последние годы он выделил в отдельные компании Ferrari и CNH Industrial.
Ссылки по теме
Fiat Chrysler откажется от дизеля к 2022 году Маркионне: отказ от NAFTA повысит цены на автомобили Самые надежные автомобили в мире Глава подразделения Jeep Майк Мэнли в субботу был назван новым гендиректором автоконцерна Fiat Chrysler вместо Маркионне. Мэнли присоединился к Chrysler в Великобритании в 2000 году, когда автопроизводитель был частью Daimler. Он был назначен главой Jeep во время приобретения Fiat в 2009 году. Новым председателем совета директоров Ferrari назначен председатель совета директоров FCA и наследник семьи Аньелли Джон Элканн. Член совета директоров Луи Камиллери становится гендиректором производителя спортивных автомобилей. Производитель грузовиков и тракторов CNH Industrial назначил Сюзанн Хейвуд на пост председателя совета директоров вместо Маркионне. К 13:47 мск акции FCA упали на 3,27%, Ferrari — на 4,47%. Бумаги CNH Industrial подешевели на 2,22%.
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