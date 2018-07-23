Акции Fiat Chrysler, Ferrari упали после отставки Серджио Маркионне

Москва, 23 июля — «Вести. Экономика». Акции Fiat Chrysler и Ferrari в понедельник продемонстрировали падение более чем на 5% на сообщениях о том, что Серджио Маркионне преждевременно отойдет от руководства обеими компаниями из-за проблем со здоровьем, пишет Reuters.

Серджио Маркионне. Фото: EPA-EFE/ANDREW GOMBERT

Состояние здоровья 66-летнего Маркионне «значительно ухудшилось» из-за осложнений после операции на плече, и он не сможет вернуться к исполнению своих обязанностей, сообщил в субботу Fiat Chrysler. Ранее планировалось, что он уйдет в отставку в апреле 2019 года. Маркионне ставят в заслугу спасение Fiat и Chrysler от банкротства, после того как в 2004 году он возглавил итальянский автоконцерн. В последние годы он выделил в отдельные компании Ferrari и CNH Industrial.

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