Истина где-то рядом: в Вологодской области обнаружили корабли НЛО

Как сообщает издание «VistaNews.ru», жители города Череповец, что находится в Вологодской области, запечатлели на камеру необычное явление. Видео показывает, как по небу двигаются 3 корабля неизвестного происхождения. О соответствующей находке местные жители рассказали в социальных сетях. Также очевидцы сообщили, что видео снято 23 июля, вечером. Сначала жители Череповца подумали, что на небе летят истребители. Но затем к видео присмотрелись специалисты, занимающиеся уфологией. По их мнению, данные объекты не выглядят как самолеты, поскольку их хвосты короче. Во время съемки видео продолговато-овальные объекты стали вылетать из облаков. Из-за яркого заката и светлых цветов предполагаемых кораблей пришельцев сложно разобрать, что именно было на небе. Однако данные объекты, по словам очевидцев, появились из разных мест и летели по разным траекториям. Уфологи полагают, что такое движение характерно для кораблей НЛО. Более того, по словам исследователей данными объектами могли управлять дистанционно в целях разведки.

Фото: pixabay.com.