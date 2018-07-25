Экс-глава Fiat Chrysler скончался через несколько дней после отставки

Серджио Маркионне скончался в результате болезни на 66 году жизни.

По словам адвоката Маркионне, он находился в коме в результате осложнений после операции на плече. Причиной осложнения стала опухоль в легком.

В минувшую субботу руководство Fiat Chrysler Automobiles объявило о назначении нового главного управляющего Майка Мэнли . Как сообщали СМИ, причиной кадрового решения стало резкое ухудшение здоровья Маркионне. Топ-менеджер ранее озвучивал планы покинуть компанию, однако он намеревался оставить за собой пост генерального директора Ferrari

Новым руководителем FCA был назначен Майк Мэнли, ранее возглавлявший Jeep.

Напомним, Серджио Маркионне возглавлял Fiat с 2004 года, в 2009 году объединил его с американской автомобильной компанией Chrysler. В 2014 году он сменил Луку ди Монтедземоло на посту президента Ferrari.