Директор по развитию «Вашингтона» наполнил Кубок Стэнли мороженым. Фото

Директор по развитию игроков «Вашингтона» Крис Патрик получил на один день в свое пользование Кубок Стэнли, завоеванный командой по итогам сезона. Ему пришла идея наполнить трофей мороженым, из которого поели его дети, а также племянники.

Ранее Кубок Стэнли побывал в России с Александром Овечкиным , а также в Чехии с Якубом Враном и Михалом Кемпны , после чего вернулся в Северную Америку.

Feeding time at the zoo! Washington Capitals, Director of Player Personnel, Chris Patrick’s kids and relatives devour an ice cream sundae at a local establishment (Vienna, VA) #StanleyCup @Capitals @NHL @HockeyHallFame pic.twitter.com/qdW4ose9Bp

— Philip Pritchard (@keeperofthecup) 19 июля 2018 г.