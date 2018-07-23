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«Ак Барс» обновил сайт и интернет-банк
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«Ак Барс» обновил сайт и интернет-банк 

Банки.ру 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Банк «Ак Барс» запустил обновленный сайт и интернет-банк «Ак Барс Онлайн 3.0», сообщает пресс-служба кредитной организации.
«Сайт обладает «умным» поиском, который позволяет найти информацию по любому запросу с разделением по основным направлениям. Это экономит время пользователей и выводит функционал сайта на новый уровень», — говорится в сообщении банка.
В новой версии интернет-банка полностью обновлен интерфейс, особое внимание уделено функциональности и удобству для пользователей.
«Помимо привычных возможностей по открытию счетов и вкладов, оплаты множества разнообразных услуг, погашения кредитов в новой версии интернет-банка теперь можно заказать карты «Ак Барс Evolution» и «Ак Барс Generation», открыть металлический счет, получить консультацию в чате, настроить подписки на начисления по различным услугам ЖКХ, налогам, штрафам», — сообщается в релизе.
Клиенты, которые ранее пользовались системой интернет-банкинга «Ак Барс Онлайн 3.0», могут просто войти под своим действующим логином и паролем и сразу начать работать в новом интерфейсе, уточняют в банке.
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