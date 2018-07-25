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Банк «Ак Барс» запустил сервис по продаже залогового имущества
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Банк «Ак Барс» запустил сервис по продаже залогового имущества 

Банки.ру 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Банк «Ак Барс» совместно с площадкой для бизнеса Profit запустил сервис по покупке залогового имущества с торгов. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
С помощью сервиса можно найти имущество на продажу по категории и региону, выбрать максимальную цену лота. На данном этапе на площадке размещены предложения по нежилым помещениям, зданиям, автомобилям, оборудованию, спортивному инвентарю, автозаправочным станциям и помещениям под производство.
«Цель создания банковской витрины по продаже залогового имущества — разрушение мифа о том, что приобрести у банка залоговое имущество по выгодной цене невозможно», — прокомментировала руководитель проектов «Ак Барс Цифровые Технологии» Лиана Гареева.
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