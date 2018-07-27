Билялетдинов впервые провёл тренировку «Ак Барса» с включённым микрофоном

Хоккейный клуб «Ак Барс» продолжает подготовку к новому сезону Континентальной хоккейной лиги. На очередной тренировке казанского клуба главный тренер команды Зинэтула Билялетдинов пошёл на эксперимент и впервые в карьере провёл занятие с включённым микрофоном.

Видео можно посмотреть на официальном канале «Ак Барса» в YouTube. (Начало на отметке в три минуты).