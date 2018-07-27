Билялетдинов впервые провёл тренировку «Ак Барса» с включённым микрофоном 

Хоккейный клуб «Ак Барс» продолжает подготовку к новому сезону Континентальной хоккейной лиги. На очередной тренировке казанского клуба главный тренер команды Зинэтула Билялетдинов пошёл на эксперимент и впервые в карьере провёл занятие с включённым микрофоном.
Видео можно посмотреть на официальном канале «Ак Барса» в YouTube. (Начало на отметке в три минуты).
Завтра, 28 июля, подопечным Зинэтулы Билялетдинова предстоит ещё неделя тренировок и контрольный матч с «Нефтехимиком» на «Татнефть-Арене». А в последний день июля команда отправится в Нижний Новгород. Борьбу за кубок губернатора Нижегородской области 1-7 августа «Ак Барс» поведёт с «Торпедо», «Локомотивом», рижским «Динамо», «Нефтехимиком» и «Северсталью». С рижанами и ярославцами казанцы вновь встретятся чуть позже — в Риге на Кубке Латвийской железной дороги, который пройдет с 14 по 18 августа. Четвертым участником этого турнира станет минское «Динамо».