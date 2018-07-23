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Данни: очень рад возвращению в «Маритиму» спустя 14 лет
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Данни: очень рад возвращению в «Маритиму» спустя 14 лет 

Чемпионат.com 10 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Бывший полузащитник «Зенита» и московского «Динамо» Мигел Данни, который 22 июля на правах свободного агента перешёл в «Маритиму», прокомментировал возвращение в родной клуб.
«14 лет спустя снова надел футболку великого «Маритиму». Очень рад, что вернулся в клуб, в котором начинал свою карьеру», — написал Данни в «инстаграме».
34-летний португальский футболист будет выступать в новом клубе под 10-м номером. Данни является воспитанником «Маритиму», в основном составе которого он выступал с 2001 по 2002 и с 2003 по 2004 годы.
В минувшем сезоне португалец защищал цвета «Славии», а в июне расторг контракт с пражским клубом. В прошлом сезоне чемпионата Чехии «Славия» заняла второе место, а Мигел принял участие в 32 матчах во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи.
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