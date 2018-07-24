В Москве подешевел бензин

Московская топливная ассоциация опубликовала данные об изменениях розничных цен на топливо в период с 16 по 23 июля.

Согласно отчету МТА, средняя стоимость АИ-92 на столичных АЗС снизилась на 3 копейки до 42,22 рублей за литр, а на Аи-95 на 2 копейки — до 45,68 рублей за литр. Дизельное топливо обходится москвичам в среднем в 44,26 рублей за литр (— 1 копейка).

Отметим, что в последний раз рост средних цен в Москве был зафиксирован в период с 31 мая по 4 июня. После этого стоимость начала незначительно снижаться.

Как сообщал «Авторамблер», ранее президент России Владимир Путин одобрил закон, согласно которому правительство сможет повышать экспортные пошлины в случае роста цен на топливо на заправках. Согласно документу, вывозная таможенная пошлина на светлые нефтепродукты, товарный и прямогонный бензин может быть увеличена с нынешних 30-55% до 90%, что сделает экспорт топлива невыгодным для компаний. Эта норма будет действовать до конца 2018 года.

Фото: Moscow-live.ru