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В Москве подешевел бензин
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В Москве подешевел бензин 

Авторамблер 48 минут назад
Фото: Авторамблер
Московская топливная ассоциация опубликовала данные об изменениях розничных цен на топливо в период с 16 по 23 июля.
Согласно отчету МТА, средняя стоимость АИ-92 на столичных АЗС снизилась на 3 копейки до 42,22 рублей за литр, а на Аи-95 на 2 копейки — до 45,68 рублей за литр. Дизельное топливо обходится москвичам в среднем в 44,26 рублей за литр (— 1 копейка).
Отметим, что в последний раз рост средних цен в Москве был зафиксирован в период с 31 мая по 4 июня. После этого стоимость начала незначительно снижаться.
Как сообщал «Авторамблер», ранее президент России Владимир Путин одобрил закон, согласно которому правительство сможет повышать экспортные пошлины в случае роста цен на топливо на заправках. Согласно документу, вывозная таможенная пошлина на светлые нефтепродукты, товарный и прямогонный бензин может быть увеличена с нынешних 30-55% до 90%, что сделает экспорт топлива невыгодным для компаний. Эта норма будет действовать до конца 2018 года.
Фото: Moscow-live.ru
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