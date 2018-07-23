В МТА заявили о снижении цен на бензин в Москве

МОСКВА, 23 июл — РИА Новости . Цены бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях в Москве на неделе с 16 по 23 июля снизились, следует из статистики Московской топливной ассоциации (МТА).

В мае — начале июня розничные цены на бензин превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр. Кабмин РФ принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с крупнейшими нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая. Последний раз рост средних цен бензина на столичных автозаправках был зафиксирован на неделе с 31 мая по 4 июня, после этого цены поползли вниз.

Согласно данным ассоциации, по состоянию на 23 июля средневзвешенные цены на АЗС Москвы на дизельное топливо снизились на 1 копейку и составили 44,26 рубля за литр, на бензин марки Аи-92 — на 3 копейки, до 42,22 рубля за литр, на Аи-95 — на 2 копейки и составили 45,68 рубля за литр.

Удешевление топлива отмечалось на заправках Shell , «Астра АЗС» и «Транс-АЗС». Так, дизельное топливо бренда Shell снизилось в цене на 11 копеек, до 44,94 рубля за литр, бензин Аи-92 — на 6 копеек, до 42,50 рубля за литр, а бензин Аи-95 — сразу на 31 копейку, до 45,69 рубля за литр.

Стоимость дизельного топлива на заправках «Астра АЗС» снизилась на 10 копеек, до 45,32 рубля за литр, бензина Аи-92— на 34 копейки, до 43,48 рубля за литр, Аи-95 — на 20 копеек, до 46,32 рубля за литр. Кроме того, цена дизельного топлива на заправках «Транс-АЗС» уменьшилась на 20 копеек — до 44,30 рубля за литр, бензина Аи-92 — на 50 копеек, до 41,90 рубля за литр, Аи-95 — на 20 копеек, до 45,95 рубля за литр.

Топливные цены на остальных заправках не изменились.