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В МТА заявили о снижении цен на бензин в Москве
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В МТА заявили о снижении цен на бензин в Москве 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 июл — РИА Новости. Цены бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях в Москве на неделе с 16 по 23 июля снизились, следует из статистики Московской топливной ассоциации (МТА).
В мае — начале июня розничные цены на бензин превысили уровни в 41, 42 и 43 рубля за литр. Кабмин РФ принял решение о снижении акцизов на бензин и дизтопливо и договорился с крупнейшими нефтекомпаниями о том, что они на время выработки решений о поддержке отрасли зафиксируют цены на уровне 30 мая. Последний раз рост средних цен бензина на столичных автозаправках был зафиксирован на неделе с 31 мая по 4 июня, после этого цены поползли вниз.
Согласно данным ассоциации, по состоянию на 23 июля средневзвешенные цены на АЗС Москвы на дизельное топливо снизились на 1 копейку и составили 44,26 рубля за литр, на бензин марки Аи-92 — на 3 копейки, до 42,22 рубля за литр, на Аи-95 — на 2 копейки и составили 45,68 рубля за литр.
Удешевление топлива отмечалось на заправках Shell, «Астра АЗС» и «Транс-АЗС». Так, дизельное топливо бренда Shell снизилось в цене на 11 копеек, до 44,94 рубля за литр, бензин Аи-92 — на 6 копеек, до 42,50 рубля за литр, а бензин Аи-95 — сразу на 31 копейку, до 45,69 рубля за литр.
Стоимость дизельного топлива на заправках «Астра АЗС» снизилась на 10 копеек, до 45,32 рубля за литр, бензина Аи-92— на 34 копейки, до 43,48 рубля за литр, Аи-95 — на 20 копеек, до 46,32 рубля за литр. Кроме того, цена дизельного топлива на заправках «Транс-АЗС» уменьшилась на 20 копеек — до 44,30 рубля за литр, бензина Аи-92 — на 50 копеек, до 41,90 рубля за литр, Аи-95 — на 20 копеек, до 45,95 рубля за литр.
Топливные цены на остальных заправках не изменились.
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