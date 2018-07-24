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Житель Красноярска получил по почте посылку с экстази из Германии
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Житель Красноярска получил по почте посылку с экстази из Германии 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Красноярец выписал по почте посылку с экстази из Германии. Попытку контрабанды пресекли сотрудники таможни.
В Управлении рассказали, что 18-летний парень заказал из Германии две посылки по 2009 и 1239 таблеток во флаконах с маркировкой спортивного питания.
«Исследование показало, что в составе таблеток содержится наркотическое средство МDМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин), широко известного под сленговым названием «экстази», а также наркотическое средство 2C-B (4-бром-2,5-диметоксифенетиламин) или так называемый наркотик «Сибирь»», — комментируют в таможенной службе.
Всего парень пытался получить 1,097 кг наркотиков. В отношении красноярца возбуждено два уголовных дела по статье «Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере». Подозреваемый находится под стражей, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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