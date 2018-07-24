Житель Красноярска получил по почте посылку с экстази из Германии

Красноярец выписал по почте посылку с экстази из Германии. Попытку контрабанды пресекли сотрудники таможни.

В Управлении рассказали, что 18-летний парень заказал из Германии две посылки по 2009 и 1239 таблеток во флаконах с маркировкой спортивного питания.

«Исследование показало, что в составе таблеток содержится наркотическое средство МDМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин), широко известного под сленговым названием «экстази», а также наркотическое средство 2C-B (4-бром-2,5-диметоксифенетиламин) или так называемый наркотик «Сибирь»», — комментируют в таможенной службе

Всего парень пытался получить 1,097 кг наркотиков. В отношении красноярца возбуждено два уголовных дела по статье «Контрабанда наркотических средств в особо крупном размере». Подозреваемый находится под стражей, ему грозит до 20 лет лишения свободы.