Память освободителей Пскова почтили на Могиле Неизвестного солдата

Сегодня, 23 июля, накануне 73-й годовщины освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков, на Могиле Неизвестного солдата прошел торжественно-траурный ритуал.

Вместе с воинами Псковского гарнизона почетный караул у монумента несли воспитанники Центра внешкольной работы «Патриот».

Заупокойную литию отслужил благочинный Пскова протоирей Андрей Вахрушев.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, затем прогремел оружейный салют. К подножию Могилы Неизвестного солдата и к стеле «Псков — Город Воинской славы» были возложены гирлянды воинской славы и цветы.

Добавим, Псков был освобожден 23 июля в ходе Псковско-Островской наступательной операции войсками 3-го Прибалтийского фронта, 128-й и 376-й стрелковыми дивизиями 42-й Армии. Псков находился под гитлеровской оккупацией с 9 июля 1941 года.