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Память освободителей Пскова почтили на Могиле Неизвестного солдата
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Память освободителей Пскова почтили на Могиле Неизвестного солдата 

АиФ Северо-запад 2 часа назад
Фото: АиФ Северо-запад
Сегодня, 23 июля, накануне 73-й годовщины освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков, на Могиле Неизвестного солдата прошел торжественно-траурный ритуал.
Почтить память погибших в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны собрались председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, глава Пскова Иван Цецерский, глава администрации муниципалитета Александр Братчиков, заместители главы города Елена Полонская и Сергей Гаврилов, настоятель храма Святого Александра Невского, митрофорный протоирей Олег Теор, другие официальные лица, ветераны, жители и гости города, учащиеся, юнармейцы, духовенство.
Вместе с воинами Псковского гарнизона почетный караул у монумента несли воспитанники Центра внешкольной работы «Патриот».
Заупокойную литию отслужил благочинный Пскова протоирей Андрей Вахрушев.
Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, затем прогремел оружейный салют. К подножию Могилы Неизвестного солдата и к стеле «Псков — Город Воинской славы» были возложены гирлянды воинской славы и цветы.
Добавим, Псков был освобожден 23 июля в ходе Псковско-Островской наступательной операции войсками 3-го Прибалтийского фронта, 128-й и 376-й стрелковыми дивизиями 42-й Армии. Псков находился под гитлеровской оккупацией с 9 июля 1941 года.
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