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«Ростов» обыграл «Ахмат» в первом туре РПЛ
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«Ростов» обыграл «Ахмат» в первом туре РПЛ 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
«Ростов» из Ростова-на-Дону обыграл грозненский «Ахмат» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Игра завершилась со счетом 1:0. В самой концовке первого тайма единственный мяч встречи забил исландский нападающий ростовчан Бьорн Сигурдарсон.
На 25-й минуте встречи центральный защитник «Ахмата» Андрей Семенов получил красную карточку.
"Газета.Ru" провела онлайн-трансляцию поединка.
Ранее стали известны стартовые составы «Ростова» и «Ахмата».
Россия. Премьер-лига. 1-й тур "Ростов" (Ростов-на-Дону) — «Ахмат» (Грозный) — 1:0 Голы: 1:0 — Сигурдарсон, 45+1
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