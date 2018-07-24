В сети всплыло педофильское видео создателя «Рика и Морти»

Американский сценарист, создатель мультсериала «Рик и Морти» и сериала «Сообщество» Дэн Хармон удалил свою страницу в Twitter из-за скетча 2009 года, в котором он сыграл педофила. Видео всплыло на фоне скандала с режиссером «Стражей Галактики» Джеймсом Ганном , передает Entertainment Weekly.

В пятиминутном комедийном ролике, сценарий которого написал сам Хармон, он играет психолога-педофила Дэрила, который прописывает своему пациенту сильнодействующее снотворное, чтобы пробраться к нему домой и изнасиловать его сына-младенца. После этого он сам обращается за помощью к психологу, признавшись, что он — педофил. Психолог пытается убить Дэрила, но сцену расправы видит другой младенец. Сюжет ролика сводится к тому, что педофилу необходимо заняться сексом с ребенком, чтобы это негативное воспоминание стерло из его памяти сцену, в которой его отец пытается убить Дэрила.

Хармон заявил, что своим скетчем пытался пародировать сериал «Декстер» о серийном убийце, работающем судмедэкспертом в полиции. «Когда я опубликовал ролик в 2009-м, то быстро осознал, насколько он безвкусный, и удалил его», — объяснил он.