В Совфеде предложили ужесточить наказание за рекламу онлайн-казино

На заседании верхней палаты во вторник данную тему поднял сенатор Эдуард Исаков , который посетовал на засилье онлайн-казино, а одной из причин их популярности назвал то, что их рекламируют известные актеры.

"В роликах, размещенных в Youtube, в социальных сетях, активно призывают играть в эти азартные игры, рассказывая сказки, как быстро и, по их словам, честно обогатиться", — отметил Исаков. «Мы проходили это в начале 2000-х годов, когда люди продавали квартиры, брали кредиты, гасив долг в казино», — напомнил он.

Сенатор отметил, что «действия этих актеров подпадают под статьи КоАП, но наказание по этим статьям влечет наложение штрафов от 2 тысяч до 2,5 тысяч рублей, что несоизмеримо с полученными от этой рекламы гонорарами».

Поэтому Исаков предложил разработать поправки в КоАП с кратным увеличением штрафов и даже с назначением обязательных исправительных работ. «Если актеры 15 суток поработают лопатой, то, может быть, задумаются, что рекламировать, а что нет», — считает сенатор.