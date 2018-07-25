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Россельхознадзор задержал в аэропорту Домодедово 55 куколок тропической бабочки из Белиза
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Россельхознадзор задержал в аэропорту Домодедово 55 куколок тропической бабочки из Белиза 

Агентство «Москва» 52 минуты назад
Фото: РИАМО
Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям задержало в аэропорту Домодедово 55 куколок тропической бабочки из Белиза. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
«Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям в аэропорту «Домодедово» на СВХ ООО «Домодедово-Карго» было приостановлено оформление партии 55 штук куколок тропической бабочки, поступившей из Белиза. При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено отсутствие ветеринарного сертификата страны-отправителя», — говорится в сообщении.
Груз задержан, уточнили в пресс-службе.
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