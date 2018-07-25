Россельхознадзор задержал в аэропорту Домодедово 55 куколок тропической бабочки из Белиза

Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям задержало в аэропорту Домодедово 55 куколок тропической бабочки из Белиза. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям в аэропорту «Домодедово» на СВХ ООО «Домодедово-Карго» было приостановлено оформление партии 55 штук куколок тропической бабочки, поступившей из Белиза. При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено отсутствие ветеринарного сертификата страны-отправителя», — говорится в сообщении.

Груз задержан, уточнили в пресс-службе.