СПЧ: врач должен нести ответственность за халатность, а не за ошибку

Во вторник в ходе форума «Территория смыслов на Клязьме», отвечая на вопрос одной из участниц о возможных механизмах защиты врачей, правозащитник упомянул о деле гематолога Елены Мисюриной, которая была осуждена на два года колонии за смерть пациента. Приговор тогда вызвал широкий резонанс, в частности, СПЧ выступил за его пересмотр в апелляционной инстанции. Мосгорсуд впоследствии отменил приговор, дело было возвращено в прокуратуру

"Когда начались разговоры о том, что нужно наказывать медиков за врачебную ошибку, мы тут же сказали: минуточку, тогда давайте наказывать следователя за следственную ошибку, судью — за судебную ошибку, а у нас же все-таки нет такого в законодательстве", — отметил Федотов.

Глава СПЧ напомнил, что закон предусматривает наказания за заведомо незаконный арест, заведомо неправосудный приговор. «Да, за это надо наказывать. Когда судья знает, что человек невиновен, и, тем не менее, сажает его в тюрьму, — вот за это надо наказывать», — пояснил он.

А вот за ошибку в данном случае отвечает государство, уточнил правозащитник, — «если человек был незаконно и необоснованно заключен под стражу, то государство устанавливает меры правовой защиты, чтобы такое решение было отменено, а человек получил компенсацию, в том числе морального вреда».

"Это установлено законом. Может быть, что-то подобное можно делать и в медицинской сфере. Но это сфера не уголовной ответственности, а гражданской и, скорее всего, это сфера медицинского страхования, в том числе страхования ответственности врача. Но здесь не может быть никакой уголовной ответственности", — подчеркнул Федотов.

Напротив, если врач, например, приходит к больному и, исходя из результатов его анализов, понимает, что нужно делать операцию немедленно, но откладывает ее на несколько дней, а пациент умирает, то такой врач должен нести ответственность, указал глава СПЧ.

"Потому что это не ошибка, это в чистом виде халатность. Ошибку может совершить каждый. А тот, кто совершает халатность, должен отвечать по закону, если в результате происходят катастрофические последствия, тем более, необратимые последствия: если человек умер, вы его не воскресите", — заключил правозащитник.