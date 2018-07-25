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Веревочный парк и батуты на воде появятся на заливе Якоби в Иркутске
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Веревочный парк и батуты на воде появятся на заливе Якоби в Иркутске 

АиФ Иркутск 25 июля 2018
Фото: АиФ Иркутск
Концепцию развития залива Якоби представили на заседании Общественной палаты Иркутска. Там предлагают установить детский веревочный парк, батутный комплекс на воде, благоустроить площадь для проведения общественных мероприятий, а зимой делать на заливе лыжную трассу и зону зимних аттракционов, сообщает 24 июля пресс-служба мэрии.
Это уже второй этап реконструкции залива. В 2017 году эта территории была включена в федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», что позволило построить там прогулочно-велосипедную трассу с твердым покрытием, детскую развлекательную зону с аквапарком, пляжный комплекс, оснащенный спасательными вышками, лодками и информационными щитами. Также на территории залива Якоби уже работает пикник-парк, установлены спортивные площадки для игры в футбол и волейбол, аттракцион ZIP-LINE, вэйк-станция с прокатом снаряжения.
«Уже после первого этапа реализации проекта мы видим, что территория залива Якоби очень интересна иркутянам. Там комфортно проводить время семьям с детьми. Мы выслушали ряд предложений, что бы хотели горожане еще видеть в данной зоне отдыха, подготовили проект концепции», — рассказал председатель Общественной палаты Иркутска Юрий Коренев.
В рамках второго этапа предлагается расширить прогулочно-велосипедную трассу, парковки, реконструировать существующие зеленые насаждения, построить дополнительные пешеходные дорожки, установить спортивные детские площадки.
«Программа «Комфортная городская среда» изменила залив Якоби, сделала его точкой притяжения и хорошей площадкой как для отдыха горожан, так и для развития малого бизнеса. На территории уже создано более пятидесяти новых рабочих мест», — отметил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.
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