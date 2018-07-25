Веревочный парк и батуты на воде появятся на заливе Якоби в Иркутске

Концепцию развития залива Якоби представили на заседании Общественной палаты Иркутска. Там предлагают установить детский веревочный парк, батутный комплекс на воде, благоустроить площадь для проведения общественных мероприятий, а зимой делать на заливе лыжную трассу и зону зимних аттракционов, сообщает 24 июля пресс-служба мэрии.

Это уже второй этап реконструкции залива. В 2017 году эта территории была включена в федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», что позволило построить там прогулочно-велосипедную трассу с твердым покрытием, детскую развлекательную зону с аквапарком, пляжный комплекс, оснащенный спасательными вышками, лодками и информационными щитами. Также на территории залива Якоби уже работает пикник-парк, установлены спортивные площадки для игры в футбол и волейбол, аттракцион ZIP-LINE, вэйк-станция с прокатом снаряжения.

«Уже после первого этапа реализации проекта мы видим, что территория залива Якоби очень интересна иркутянам. Там комфортно проводить время семьям с детьми. Мы выслушали ряд предложений, что бы хотели горожане еще видеть в данной зоне отдыха, подготовили проект концепции», — рассказал председатель Общественной палаты Иркутска Юрий Коренев

В рамках второго этапа предлагается расширить прогулочно-велосипедную трассу, парковки, реконструировать существующие зеленые насаждения, построить дополнительные пешеходные дорожки, установить спортивные детские площадки.