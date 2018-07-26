Почти 110 тыс. бесплатных билетов оформила ЦППК в рамках ЧМ-2018

Почти 110 тыс. бесплатных поездок совершили болельщики, волонтеры и аккредитованные FIFA лица, а также журналисты на всех направлениях АО «Центральная ППК» (ЦППК) во время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-секретарь ЦППК Софья Попова.

«С 14 мая по 25 июля ЦППК предоставляла возможность бесплатного проезда ряду категорий граждан. Волонтеры ЧМ-2018 могли оформлять безденежные билеты на протяжении всего этого периода. За все время они совершили 63,5 тыс. поездок», — отметила С. Попова.

По ее словам, аккредитованные FIFA лица и журналисты, получившие аккредитацию МИА «Россия сегодня» , имели право бесплатного проезда с 25 мая по 25 июля. За это время они совершили более 25,5 тыс. и 4,3 тыс. поездок соответственно. А зрители ЧМ-2018 за весь чемпионат совершили более 14,5 тыс. поездок.

«Лидерами по количеству перевезенных пассажиров, пользующихся правом безденежного проезда в период подготовки, проведения и после окончания ЧМ, стали Ярославское (28 тыс. 975 пассажиров), Казанское (14 тыс. 880) и Горьковское (14 тыс. 613) направления», — заключила С. Попова.