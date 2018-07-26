Ещё
Почти 110 тыс. бесплатных билетов оформила ЦППК в рамках ЧМ-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почти 110 тыс. бесплатных билетов оформила ЦППК в рамках ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Spb IT
Почти 110 тыс. бесплатных поездок совершили болельщики, волонтеры и аккредитованные FIFA лица, а также журналисты на всех направлениях АО «Центральная ППК» (ЦППК) во время подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила пресс-секретарь ЦППК Софья Попова.
«С 14 мая по 25 июля ЦППК предоставляла возможность бесплатного проезда ряду категорий граждан. Волонтеры ЧМ-2018 могли оформлять безденежные билеты на протяжении всего этого периода. За все время они совершили 63,5 тыс. поездок», — отметила С. Попова.
По ее словам, аккредитованные FIFA лица и журналисты, получившие аккредитацию МИА «Россия сегодня», имели право бесплатного проезда с 25 мая по 25 июля. За это время они совершили более 25,5 тыс. и 4,3 тыс. поездок соответственно. А зрители ЧМ-2018 за весь чемпионат совершили более 14,5 тыс. поездок.
«Лидерами по количеству перевезенных пассажиров, пользующихся правом безденежного проезда в период подготовки, проведения и после окончания ЧМ, стали Ярославское (28 тыс. 975 пассажиров), Казанское (14 тыс. 880) и Горьковское (14 тыс. 613) направления», — заключила С. Попова.
Агентство «Москва»: последние новости
Россельхознадзор задержал в аэропорту Домодедово 55 куколок тропической бабочки из Белиза Московские школьники завоевали три медали на Международной олимпиаде по биологии Оштрафованный за стрельбу в гостинице Four Seasons У.Джабраилов исключен из «Единой России»
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отказ мог повлечь казнь»: Родченков опять заговорил
FIFA начала расследование против России151
Учитель похвалил убийц фигуриста Тена и пожалел9
Силиконовая грудь лопнула у рестлерши во время боя
Стала известна зарплата Черчесова90
Видео
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
01:17
Чужая. Загитова не получит главный приз
Фигурное катание
03:52
«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму
Бокс
00:56
Определена дальнейшая судьба Головина
Футбол
08:04
От Тутберидзе уходит четвертая фигуристка
Фигурное катание
18:56
Решена судьба Черчесова
Футбол Прочее
03:52
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика
Бокс
00:47
«Сшили кожу, собрали руку»: трагедия российской пловчихи
Летние виды спорта Прочее
07:46
Крушельницкий согласился признать употребление допинга
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение