В Калининграде внедорожник без водителя «нырнул» в подвал жилого дома

Сотрудникам ГИБДД предстоит узнать, как неуправляемый внедорожник скатился ко входу в подвал жилого дома.

Инцидент произошел сегодня во дворе на улице Громовой. По словам очевидцев, автомобиль «Митсубиси Паджеро», припаркованный у многоэтажного жилого дома, начал свое движение, когда в салоне никого не было. В результате он «нырнул» в подвал, который сейчас переделывают под магазин.

По предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал. На место происшествия был вызван эвакуатор.