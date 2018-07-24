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В Калининграде внедорожник без водителя «нырнул» в подвал жилого дома
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В Калининграде внедорожник без водителя «нырнул» в подвал жилого дома 

АиФ 27 минут назад
Фото: АиФ
Сотрудникам ГИБДД предстоит узнать, как неуправляемый внедорожник скатился ко входу в подвал жилого дома.
Инцидент произошел сегодня во дворе на улице Громовой. По словам очевидцев, автомобиль «Митсубиси Паджеро», припаркованный у многоэтажного жилого дома, начал свое движение, когда в салоне никого не было. В результате он «нырнул» в подвал, который сейчас переделывают под магазин.
По предварительной информации, в результате случившегося никто не пострадал. На место происшествия был вызван эвакуатор.
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