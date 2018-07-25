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Исследование: Tele2 быстрее других операторов реагирует на запросы клиентов
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Исследование: Tele2 быстрее других операторов реагирует на запросы клиентов 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
Оператор мобильной связи Tele2 быстрее других участников телеком-рынка обрабатывает запросы клиентов. Об этом говорится в материалах соответствующего исследования компании «Ромир».
Как отметили в компании, данные были получены при помощи метода Mystery Calling (тайный звонок), которая позволяет получить максимально объективные данные. В ходе исследования «Ромир» выяснил, сколько времени у клиентов уходит на общение с call-центром компании.
«Быстрее всего запрос абонента обрабатывает служба поддержки Теле2. Звонок в call-центр длится в среднем всего четыре минуты 16 секунд, что является уникальным показателем относительно других компаний. Ответа оператора звонящие в Теле2 ждут меньше других — всего 1,5 минуты, а решается их вопрос достаточно быстро — за две минуты. Таким образом, соотношение времени звонка и полезного времени разговора с оператором у клиентов Теле2 составляет 46,5%», — говорится в исследовании.
При этом, по данным «Ромир», звонок в call-центр «Билайн» занимает восемь минут 37 секунд, средняя продолжительность звонка в службу поддержки МТС составила девять минут 22 секунды, наконец, клиенты «Мегафона» тратят на звонок в службу поддержки в 2,5 раза больше времени, чем абоненты Теле2 — 10 минут 34 секунды.
По словам директора по клиентскому сервису макрорегиона «Москва» компании Ирины Буцких, качественный клиентский сервис является одним из ключевых направлений бизнес-стратегии Tele2.
«С первых дней запуска коммерческих операций в Московском регионе мы уделяли особое внимание абонентскому обслуживанию и смогли завоевать доверие клиентов: сегодня MNP-баланс московского Tele2 составляет 10 к одному, то есть на 10 пришедших в нашу сеть абонентов от других операторов приходится всего один ушедший. По нашей оценке, это лучший показатель в отрасли. Серьезный подход Tele2 к клиентскому сервису был также подтвержден в прошлом году, когда мы первые в России прошли международную сертификацию контактных центров по стандарту ISO 18295. Сегодняшнее признание исследовательского холдинга «Ромир» особо приятно для нас» — приводятся в сообщении слова И. Буцких.
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