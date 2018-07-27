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Минстрой разъяснил, как власти будут останавливать продажи в проблемных новостройках
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Минстрой разъяснил, как власти будут останавливать продажи в проблемных новостройках 

ТАСС 57 минут назад
Фото: АСН-Инфо
КРАСНОГОРСК, /Московская область/ 27 июля. /ТАСС/. Минстрой России разъяснил в каких случаях власти регионов имеют право останавливать продажи или не допускать на рынок потенциально проблемные новостройки по договорам долевого участия. Об этом в пятницу заявил заместитель министра Никита Стасишин в ходе второго всероссийского совещания «Новеллы законодательства о долевом строительстве».
"Сегодня контролирующий орган имеет право не выдавать застройщикам заключение о соответствии на привлечение средств граждан по признаку того, что у вас есть просрочка по вводу объекта в эксплуатацию. Это очень важная вещь, которая заработала с 1 июля 2018 года. Нам был необходим инструмент, когда мы видим, что уже образуется «пирамида», а законных способов не выдавать новое заключение больше не существует", — сказал Стасишин.
По словам замминистра, речь идет как о разрешении на продажи новых объектов долевого строительства, так и уже на строящиеся, но до сих пор не введенные в эксплуатацию. «Если мы говорим о выдаче заключений о соответствии на привлечение средств, то в законе прописано, что если у вас просрочка более трех месяцев от даты, которая стоит в проектной декларации по вводу [предыдущего объекта застройщика], то контролирующий орган имеет право не выдать новое заключение. Если мы говорим о шести месяцах просрочки, о передаче ключей, то Росреестр имеет право приостановить право регистрацию последующих договоров долевого участия», — пояснил Стасишин.
С октября 2017 года в России начала функционировать единая информационная система жилищного строительства, напомнил замминистра. Она позволяет федеральным и региональным властям в режиме реального времени контролировать все стройки, которые идут на территории страны. «Мы понимаем циклы строительства, мы их сравниваем с проектной декларацией, и в случае, если мы видим нецелевое использование средств или несоответствие требованиям нового закона, сегодня есть возможности приостановки регистрации договоров долевого участия Росреестром», — заключил представитель Минстроя РФ.
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