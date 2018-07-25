Минстрой РФ не исключает дальнейшей доработки законодательства в сфере долевого строительства 

Об этом на всероссийском совещании «Новеллы законодательства о долевом строительстве» сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев.
«Я не исключаю, что мы сегодня в рамках работы нашей площадки обозначим какие-то пробелы, которые на данный момент недорегулированы и нам их нужно дорегулировать либо в рамках осенних поправок в Государственной думе, либо где-то мы должны уточнить это в дополнительных изъяснениях Минстроя и Центрального банка, либо за счет какого-то другого подзаконного нормативного документа. Не исключаем и это, потому что действительно поток запросов — по большинству мы находим ответы и понимаем, что в принципе и закон, и сложившаяся практика дают на это ответы, но есть и вопросы, над которыми мы достаточно серьезно думаем, и, наверное, все-таки дополнительного регулирования это потребует», — сказал В. Якушев.
Закон о совершенствовании регулирования сферы долевого строительства вступил в силу 1 июля.