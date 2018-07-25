Минстрой РФ не исключает дальнейшей доработки законодательства в сфере долевого строительства

Закон о совершенствовании регулирования сферы долевого строительства вступил в силу 1 июля.

Агентство «Москва»: последние новости

Оштрафованный за стрельбу в гостинице Four Seasons У.Джабраилов исключен из «Единой России»

У стадионов «Лужники» и «Спартак» сняты ограничения и восстановлены прежние схемы движения

Минкомсвязь: Болельщики оформили 1,83 млн Fan ID для посещения ЧМ по футболу - 2018 в России