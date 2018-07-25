Налоговые льготы для казаков-сельхозпроизводителей предлагают ввести на Кубани

Власти Краснодарского края готовы проработать вопрос о возможном предоставлении налоговых льгот для казаков, занятых в сельхозпроизводстве. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе заседания Совета атаманов Кубанского казачьего войска 25 июля.

Он отметил, что казачьи общества стали активнее заниматься сельским хозяйством. Так, казакам уже выделено порядка 17 тыс. гектаров сельхозземель, сформировано 25 казачьих кооперативов, в хозяйственной деятельности участвуют более 1,5 тыс. казаков.

При этом, по мнению Кондратьева, делать акцент только на сельском хозяйстве казакам не стоит. «По закону часть государственных и муниципальных контрактов нужно отдавать малому и среднему бизнесу — среди этого бизнеса могут быть и казачьи общества. Смотрите, какие ниши еще свободны и занимайте их», — сказал губернатор.

Предоставлять казачьим обществам земли в аренду для занятий сельским хозяйствам глава Кубани поручил в апреле 2016 года. Земли выделяют муниципалитеты, площадь участков составляет от 300 до 500 га.