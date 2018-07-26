Более тысячи предложений по изменению пенсионной системы собрано через сайты реготделений ЕР

Ревенко отметил, что на данный момент прошло 19 региональных и около 400 муниципальных обсуждений, в которых приняло участие более 15 тысяч человек. Все собранные на этих встречах предложения будут переданы в Госдуму ко второму чтению законопроекта об изменении пенсионного законодательства.

«По числу предложений за последнюю неделю лидируют Вологодская область — 58 предложений, Костромская — 48, Мурманская — 39, Воронежская — 33, Удмуртская Республика — 26 предложений», — отметил Ревенко.

Парламентарий добавил, что, помимо прочего, россияне предлагают повысить ответственность работодателей за уклонение уплаты налогов и сборов, сформировать государственную систему трудоустройства молодежи и лиц предпенсионного возраста, а также устранить неофициальную занятость населения.

«Кроме того, люди нередко предлагают открыть на сайте Пенсионного фонда личный кабинет гражданина с разделом, в который включен онлайн-расчет его пенсии с подробным указанием всех составляющих расчета для данного гражданина», — подчеркнул Ревенко.

Фото: er.ru