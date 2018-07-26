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Более тысячи предложений по изменению пенсионной системы собрано через сайты реготделений ЕР
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Более тысячи предложений по изменению пенсионной системы собрано через сайты реготделений ЕР 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Ревенко отметил, что на данный момент прошло 19 региональных и около 400 муниципальных обсуждений, в которых приняло участие более 15 тысяч человек. Все собранные на этих встречах предложения будут переданы в Госдуму ко второму чтению законопроекта об изменении пенсионного законодательства.
«По числу предложений за последнюю неделю лидируют Вологодская область — 58 предложений, Костромская — 48, Мурманская — 39, Воронежская — 33, Удмуртская Республика — 26 предложений», — отметил Ревенко.
Парламентарий добавил, что, помимо прочего, россияне предлагают повысить ответственность работодателей за уклонение уплаты налогов и сборов, сформировать государственную систему трудоустройства молодежи и лиц предпенсионного возраста, а также устранить неофициальную занятость населения.
«Кроме того, люди нередко предлагают открыть на сайте Пенсионного фонда личный кабинет гражданина с разделом, в который включен онлайн-расчет его пенсии с подробным указанием всех составляющих расчета для данного гражданина», — подчеркнул Ревенко.
Фото: er.ru
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