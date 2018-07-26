ЕР собрала предложения россиян по совершенствованию пенсионной системы

Заместитель секретаря Генерального совета «Единой России» Евгений Ревенко заявил, что через сайты региональных отделений партии собрано более тысячи предложений по совершенствованию пенсионной системы.

«Единая Россия» продолжает широкое обсуждение изменений в пенсионную систему с участием представителей разных уровней власти, экспертов, общественных и профсоюзных организаций. Жители российских регионов активно высказывают свое мнение.

На 24 июля прошло 19 региональных и около 400 муниципальных обсуждений, в которых приняло участие более 15 тыс. человек. Все предложения собираются и обобщаются для подготовки поправок ко второму чтению законопроекта.

«Озвученные на партийных площадках инициативы содержат предложения по повышению размера пенсий и качества жизни пенсионеров, по формированию списка актуальных для граждан предпенсионного возраста профессий, обеспечению развития системы адресного предоставления социальной помощи, расширению практики переобучения и проведения курсов компьютерной грамотности для людей старшего возраста, обеспечению качественного и максимально полного информирования населения по изменениям пенсионной системы в СМИ и другие», — заявил Ревенко.

Он напомнил, что на региональных сайтах партии со 2 по 30 июля работает система сбора предложений по совершенствованию пенсионной системы в электронном виде. «С начала обсуждения на данный момент поступило более тысячи предложений. При этом по числу предложений за последнюю неделю лидируют Вологодская область — 58 предложений, Костромская — 48, Мурманская — 39, Воронежская — 33, Удмуртская Республика — 26 предложений», — отметил замсекретаря.

По его словам, большинство предложений жителей касаются обеспечения контроля за применением ратифицированной ранее 102-й конвенции Международной организации труда, повышения ответственности работодателей от уплаты налогов и сборов, формирования государственной системы трудоустройства молодежи и лиц предпенсионного возраста.

«Кроме того, люди нередко предлагают открыть на сайте Пенсионного фонда личный кабинет гражданина с разделом, в который включен онлайн-расчет его пенсии с подробным указанием всех составляющих расчета для данного гражданина», — добавил Ревенко.

Жители предлагают устранить неофициальную занятость населения, повысить ответственность работодателей за нелегальное использование наемной рабочей силы и уход от уплаты налогов и страховых сборов.

Ревенко отметил, что при проведении площадок в ряде регионов также были выявлены лучшие практики. Так, в Мордовии лучшей практикой называют реализацию проекта «Статус-онлайн», в рамках которого пожилые люди и люди с ограниченными возможностями могут пройти обучение компьютерной, финансовой и юридической грамотности.

В Липецкой области лучшей практикой называют содействие в организации собственного дела, переподготовки и повышения квалификации по специальностям, востребованным работодателями, для пенсионеров, стремящихся возобновить трудовую деятельность, в регионе организовано профессиональное обучение по ряду профессий, проводятся на постоянной основе ярмарки вакансий.

«Граждане предлагают проработать запуск проекта «Наставничество» как одну из форм активного участия старшего поколения в жизни общества, запустить государственную систему трудоустройства молодежи, государственную систему занятости лиц предпенсионного возраста и государственную программу сохранения здоровья пожилого населения. Говорится об обеспечении выхода на пенсию с полным комплексным социальным пакетом», — рассказал замсекретаря.

В соцпакет, по его словам, входит жилье, санитарно-курортное лечение, доступность транспорта, медицинское обслуживание и другое. Также предлагается закрепить работу Школ активного долголетия, рассмотрение возможности снижения абонентской платы для пожилых граждан за занятия в спортивных секциях, группах здоровья, в плавательных бассейнах.

Согласно законопроекту об изменениях в пенсионной системе, В России предусматривается увеличение возраста выхода на пенсию с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. Это позволит сохранить в России пенсионную систему, при этом рост выплат пенсионерам станет беспрецедентным в истории государства.