Более 15 тонн импортных плодов и ягод снял с продажи Роспотребнадзор в январе-июне

«В I полугодии 2018 г. учреждениями Роспотребнадзора исследовано около 1 млн проб пищевой продукции на соответствие обязательным требованиям. По результатам проведенных лабораторных исследований за истекший период 2018 г. удельный вес проб пищевой продукции, не соответствовавшей по микробиологическим показателям, составил 3,7% (I полугодие 2017 г. — 4,1%). При этом доля проб импортной плодоовощной продукции, не соответствующей гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 6% (I полугодие 2017 г. — 4%), а по импортным плодам и ягодам — 13% (I полугодие 2017 г. — 5%). Только в I полугодии 2018 г. снято с реализации более 15 тонн импортных плодов и ягод», — говорится в сообщении.

Вместе с тем, удельный вес проб импортной молочной продукции, не соответствующих по физико-химическим показателям, в том числе по показателям фальсификации, в I полугодии 2018 г. составил 6%. По-прежнему остается высокой доля проб, импортируемых рыбы и рыбных продуктов, не соответствующих по физико-химическим показателям. Свыше 20% импортной рыбной продукции содержит избыточное количество глазури.