Ещё
Более 15 тонн импортных плодов и ягод снял с продажи Роспотребнадзор в январе-июне
Далее:
Читайте также:
Ещё

Более 15 тонн импортных плодов и ягод снял с продажи Роспотребнадзор в январе-июне 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: News.ru
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сняла с реализации свыше 15 тонн импортных плодов и ягод, не соответствующих обязательным требованиям, в I полугодии 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В I полугодии 2018 г. учреждениями Роспотребнадзора исследовано около 1 млн проб пищевой продукции на соответствие обязательным требованиям. По результатам проведенных лабораторных исследований за истекший период 2018 г. удельный вес проб пищевой продукции, не соответствовавшей по микробиологическим показателям, составил 3,7% (I полугодие 2017 г. — 4,1%). При этом доля проб импортной плодоовощной продукции, не соответствующей гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 6% (I полугодие 2017 г. — 4%), а по импортным плодам и ягодам — 13% (I полугодие 2017 г. — 5%). Только в I полугодии 2018 г. снято с реализации более 15 тонн импортных плодов и ягод», — говорится в сообщении.
Вместе с тем, удельный вес проб импортной молочной продукции, не соответствующих по физико-химическим показателям, в том числе по показателям фальсификации, в I полугодии 2018 г. составил 6%. По-прежнему остается высокой доля проб, импортируемых рыбы и рыбных продуктов, не соответствующих по физико-химическим показателям. Свыше 20% импортной рыбной продукции содержит избыточное количество глазури.
«По итогам проведенных в I полугодии 2018 г. контрольно-надзорных мероприятий специалистами Роспотребнадзора за нарушения санитарного законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей, а также технического регулирования, при производстве и обороте пищевой продукции наложено административных штрафов на общую сумму более 1 млрд руб., приостановлена деятельность 2 тыс. объектов, вынесено около 18 тыс. представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений, выдано около 3 тыс. предостережений о недопустимости нарушений законодательства, направлено 255 исков о нарушениях законодательства в суды и 40 материалов — в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела, более 10 заявлений направлено в суды о ликвидации изготовителя за неоднократные нарушения прав потребителей», — добавили в пресс-службе.
Агентство «Москва»: последние новости
Исследование: Tele2 быстрее других операторов реагирует на запросы клиентов Россельхознадзор задержал в аэропорту Домодедово 55 куколок тропической бабочки из Белиза Оштрафованный за стрельбу в гостинице Four Seasons У.Джабраилов исключен из «Единой России»
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Учитель похвалил убийц фигуриста Тена и пожалел1
Чужая. Загитова не получит главный приз14
Газзаев: «Головин сделал правильный выбор»3
Стала известна зарплата новичка ЦСКА Эрнандеса2
Стал известен новый «скромный» заработок Головина7
Видео
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
01:17
Чужая. Загитова не получит главный приз
Фигурное катание
03:52
«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму
Бокс
00:56
Определена дальнейшая судьба Головина
Футбол
08:04
От Тутберидзе уходит четвертая фигуристка
Фигурное катание
18:56
Решена судьба Черчесова
Футбол
03:52
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика
Бокс
00:47
«Сшили кожу, собрали руку»: трагедия российской пловчихи
Летние виды спорта Прочее
07:46
Крушельницкий согласился признать употребление допинга
Зимние виды спорта
00:42
Уткин раскрыл детали скандального ухода
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение