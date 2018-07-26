Более 15 тонн импортных плодов и ягод снял с продажи Роспотребнадзор в январе-июне 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сняла с реализации свыше 15 тонн импортных плодов и ягод, не соответствующих обязательным требованиям, в I полугодии 2018 г. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«В I полугодии 2018 г. учреждениями Роспотребнадзора исследовано около 1 млн проб пищевой продукции на соответствие обязательным требованиям. По результатам проведенных лабораторных исследований за истекший период 2018 г. удельный вес проб пищевой продукции, не соответствовавшей по микробиологическим показателям, составил 3,7% (I полугодие 2017 г. — 4,1%). При этом доля проб импортной плодоовощной продукции, не соответствующей гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям, составил 6% (I полугодие 2017 г. — 4%), а по импортным плодам и ягодам — 13% (I полугодие 2017 г. — 5%). Только в I полугодии 2018 г. снято с реализации более 15 тонн импортных плодов и ягод», — говорится в сообщении.
Вместе с тем, удельный вес проб импортной молочной продукции, не соответствующих по физико-химическим показателям, в том числе по показателям фальсификации, в I полугодии 2018 г. составил 6%. По-прежнему остается высокой доля проб, импортируемых рыбы и рыбных продуктов, не соответствующих по физико-химическим показателям. Свыше 20% импортной рыбной продукции содержит избыточное количество глазури.
«По итогам проведенных в I полугодии 2018 г. контрольно-надзорных мероприятий специалистами Роспотребнадзора за нарушения санитарного законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей, а также технического регулирования, при производстве и обороте пищевой продукции наложено административных штрафов на общую сумму более 1 млрд руб., приостановлена деятельность 2 тыс. объектов, вынесено около 18 тыс. представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений, выдано около 3 тыс. предостережений о недопустимости нарушений законодательства, направлено 255 исков о нарушениях законодательства в суды и 40 материалов — в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела, более 10 заявлений направлено в суды о ликвидации изготовителя за неоднократные нарушения прав потребителей», — добавили в пресс-службе.