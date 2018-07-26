Ещё
Роспотребнадзор оценил качество импортной рыбы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Роспотребнадзор оценил качество импортной рыбы 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Роспотребнадзор провел проверку импортной рыбы в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как стало известно, Роспотребнадзор выявил превышение нормативов по содержанию глазури более чем в 20% импортной рыбы.
"По-прежнему остается высокой доля проб импортируемых рыбы и рыбных продуктов, не соответствующих по физико-химическим показателям. Свыше 20% импортной рыбной продукции содержит избыточное количество глазури", — заявили в ведомстве.
Как стало известно, всего несоответствие требованиям по физико-химическим показателям и показателям идентификации обнаружено у 4% продуктов.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор советует обращать внимание на продавцов при покупке овощей.
Газета.Ru: последние новости
ЦСКА официально объявил о переходе экс-игрока "Рубина" "Реал" потребовал у "Манчестер Юнайтед" €500 млн за своего игрока Сборная Японии объявила имя нового главного тренера
Комментарии  Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба Черчесова25
FIFA начала расследование против России144
Стала известна зарплата Черчесова19
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Учитель похвалил убийц фигуриста Тена и пожалел8
Видео
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
01:17
Чужая. Загитова не получит главный приз
Фигурное катание
03:52
«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму
Бокс
00:56
Определена дальнейшая судьба Головина
Футбол
08:04
От Тутберидзе уходит четвертая фигуристка
Фигурное катание
18:56
Решена судьба Черчесова
Футбол Прочее
03:52
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика
Бокс
00:47
«Сшили кожу, собрали руку»: трагедия российской пловчихи
Летние виды спорта Прочее
07:46
Крушельницкий согласился признать употребление допинга
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение