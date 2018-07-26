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Роспотребнадзор выявил в I полугодии нарушения у 20% импортной рыбы
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Роспотребнадзор выявил в I полугодии нарушения у 20% импортной рыбы 

Rambler News Service 21 час назад
Фото: РИАМО
Роспотребнадзор выявил в I полугодии 2018 года нарушения у 20% проб импортированной рыбной продукции, где содержится избыточное количество глазури, говорится в сообщении ведомства.
«По-прежнему остается высокой доля проб, импортируемых рыбы и рыбных продуктов, не соответствующих по физико-химическим показателям. Свыше 20% импортной рыбной продукции содержит избыточное количество глазури», — говорится в сообщении.
Кроме того, за отчетный период ведомство зафиксировало несоответствие по микробиологическим показателям (кишечная палочка, патогенные микроорганизмы, плесень и др.) у 13% проб импортных плодов и ягод, у импортной плодоовощной продукции — 6% проб.
В целом за I полугодие 2018 года удельный вес проб пищевой продукции, несоответствующей по микробиологическим показателям, составил 3,7%.
В сообщении отмечается, что за отчетный период специалистами Роспотребнадзора наложено административных штрафов на общую сумму более 1 млрд руб. и приостановлена деятельность 2 тыс. объектов.
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