Ещё
Традиционный омский марафон стоит 10 миллионов рублей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Традиционный омский марафон стоит 10 миллионов рублей 

АиФ-Омск 52 минуты назад
Фото: АиФ-Омск
В областном Доме журналиста прошла пресс-конференция, посвящённая традиционному для Омска Сибирскому международному марафону.
Директор SIM Константин Подбельский рассказал, что затраты на марафон составляют около 10 млн руб., при этому вклад бюджета Омской области — 35-40%.
С участников марафона берут взнос, но он чисто символический — 500 руб., и даже не покрывает стоимости набора, который выдают на старте. В него входит номер с электронным чипом хронометража за 100 руб., футболка за 200 руб., медаль стоимостью более 200 руб. и другие аксессуары.
Между тем в этом году из областного бюджета на XXIX Сибирский международный марафон выделено 5,7 млн руб. Как сообщил директор марафона, из этих денег 1,5 млн руб. идёт на призовой фонд, также финансируется традиционная выставка «Спорт. Молодость. Здоровье», оборудование трассы и так далее. Остальные средства для организации марафона вносят спонсоры.
По заявлению Подбельского, в 2018-м году в марафоне будут участвовать 7-8 тысяч человек.
АиФ-Омск: последние новости
Канадец, ставший главным тренером «Авангарда», приехал побеждать На День города в Омске померятся силой китайские и русские богатыри Через Омск пройдёт маршрут самой протяжённой велогонки мира
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Учитель похвалил убийц фигуриста Тена и пожалел1
Чужая. Загитова не получит главный приз14
Газзаев: «Головин сделал правильный выбор»3
Стала известна зарплата новичка ЦСКА Эрнандеса2
Стал известен новый «скромный» заработок Головина7
Видео
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
01:17
Чужая. Загитова не получит главный приз
Фигурное катание
03:52
«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму
Бокс
00:56
Определена дальнейшая судьба Головина
Футбол
08:04
От Тутберидзе уходит четвертая фигуристка
Фигурное катание
18:56
Решена судьба Черчесова
Футбол
03:52
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика
Бокс
00:47
«Сшили кожу, собрали руку»: трагедия российской пловчихи
Летние виды спорта Прочее
07:46
Крушельницкий согласился признать употребление допинга
Зимние виды спорта
00:42
Уткин раскрыл детали скандального ухода
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение