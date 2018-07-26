Традиционный омский марафон стоит 10 миллионов рублей

В областном Доме журналиста прошла пресс-конференция, посвящённая традиционному для Омска Сибирскому международному марафону.

Директор SIM Константин Подбельский рассказал, что затраты на марафон составляют около 10 млн руб., при этому вклад бюджета Омской области — 35-40%.

С участников марафона берут взнос, но он чисто символический — 500 руб., и даже не покрывает стоимости набора, который выдают на старте. В него входит номер с электронным чипом хронометража за 100 руб., футболка за 200 руб., медаль стоимостью более 200 руб. и другие аксессуары.

Между тем в этом году из областного бюджета на XXIX Сибирский международный марафон выделено 5,7 млн руб. Как сообщил директор марафона, из этих денег 1,5 млн руб. идёт на призовой фонд, также финансируется традиционная выставка «Спорт. Молодость. Здоровье», оборудование трассы и так далее. Остальные средства для организации марафона вносят спонсоры.

По заявлению Подбельского, в 2018-м году в марафоне будут участвовать 7-8 тысяч человек.