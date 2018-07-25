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Госдума приняла закон об изучении родных языков
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Госдума приняла закон об изучении родных языков 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Депутаты приняли в третьем, окончательном чтении закон об изучении родных языков.
Теперь россияне вправе будут выбирать, какой именно язык в качестве родного они будут изучать. Это, по мнению законодателей, позволит закрепить права тех, кто не хочет изучать иной язык, кроме русского.
Изначально этот проект вызывал критику, так как противники предполагали, что это может привести к утрате языкового разнообразия страны. Однако, законодатели пояснили, что новый закон направлен на защиту прав тех людей, которые живут в республиках, но не принадлежат к титульной нации. То есть те, кто не хочет изучать, скажем, татарский язык, смогут законно теперь отказаться от этого и учить только русский.
Кроме этого, русский язык, как государственный остается обязательным предметом в школах.
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