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В реке Новая Кировского района Петербурга гибнут утки
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В реке Новая Кировского района Петербурга гибнут утки 

Собака.ru 25 июля 2018
Фото: Собака.ru
Жители Кировского района сообщили, что в реке Новая гибнут утки и их птенцы. 24 июля они нашли семь мертвых птиц около коллектора на углу улицы Козлова и улицы Солдата Корзуна. В соцсетях очевидцы также рассказали, что местные власти уже полгода собираются очистить водоем и «ждут результатов экспертиз».
Осенью прошлого года эители района уже сообщали о загрязнении реки. Тогда в Новую, которая протекает в жилом районе и подпитывает пруды парка «Александрино», сбросили химические отходы.
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