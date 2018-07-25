В реке Новая Кировского района Петербурга гибнут утки

Жители Кировского района сообщили, что в реке Новая гибнут утки и их птенцы. 24 июля они нашли семь мертвых птиц около коллектора на углу улицы Козлова и улицы Солдата Корзуна. В соцсетях очевидцы также рассказали, что местные власти уже полгода собираются очистить водоем и «ждут результатов экспертиз».

Осенью прошлого года эители района уже сообщали о загрязнении реки. Тогда в Новую, которая протекает в жилом районе и подпитывает пруды парка «Александрино», сбросили химические отходы.

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