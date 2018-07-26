Ещё
Алексей Гордеев предложил увеличить производство биотоплива в России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алексей Гордеев предложил увеличить производство биотоплива в России 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
«Если устойчиво 10-15 миллионов тонн зерна пускать на производство биоэтанола, а дальше это все передавать нефтяным компаниями и производить более экологически чистое моторное топливо, то это было бы красиво, правильно и логично», — заявил, выступая в Совете Федерации вице-премьер Алексей Гордеев.
Этому может способствовать урожай зерна, который в этом году составит около 100 миллионов, а в прошлом достиг рекордной отметки в 134 миллиона тонн.
"Сама по себе идея здравая, — пояснил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. — Тренд на увеличение биологического топлива в мире есть, так что спрос на такой продукт будет".
Также появится стимул для производителей, которые не хотят заниматься выращиванием зерна в условиях его переизбытка. В итоге земли пустуют, а государство лишается прибыли, поясняет Корбут.
"При правильном подходе к производству биоэтанола Россия не только сможет снимать излишки зерна, но и создаст новый рынок белковообогащенных продуктов, спрос на которые в мире растет из года в год", — уверен исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Расширение выпуска биотоплива в нашей стране потребует поправок в международное законодательство
Другой вопрос, что нужны нормативные акты, которые сняли бы ряд вопросов. «Если будет изменен техрегламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по „Требованиям к автомобильному и авиабензину, дизельному, судовому топливу и топливу для реактивных двигателей“, то производство биотоплива появится не только в России, но и в странах ЕАЭС», — полагает Востриков.
Российская Газета: последние новости
В Европе ввели психологические тесты для пилотов "Почта России" подвела итоги Всероссийской корпоративной спартакиады Путин назначил вице-премьера Борисова еще на одну должность
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Отказ мог повлечь казнь»: Родченков опять заговорил213
FIFA начала расследование против России153
Стала известна зарплата Черчесова91
«Уфа» дебютировала в Лиге Европы
Силиконовая грудь лопнула у рестлерши во время боя2
Видео
00:37
FIFA начала расследование против России
Футбол
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
01:17
Чужая. Загитова не получит главный приз
Фигурное катание
03:52
«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму
Бокс
00:56
Определена дальнейшая судьба Головина
Футбол
08:04
От Тутберидзе уходит четвертая фигуристка
Фигурное катание
18:56
Решена судьба Черчесова
Футбол Прочее
03:52
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика
Бокс
00:47
«Сшили кожу, собрали руку»: трагедия российской пловчихи
Летние виды спорта Прочее
07:46
Крушельницкий согласился признать употребление допинга
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение