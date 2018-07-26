Алексей Гордеев предложил увеличить производство биотоплива в России

«Если устойчиво 10-15 миллионов тонн зерна пускать на производство биоэтанола, а дальше это все передавать нефтяным компаниями и производить более экологически чистое моторное топливо, то это было бы красиво, правильно и логично», — заявил, выступая в Совете Федерации вице-премьер Алексей Гордеев

Этому может способствовать урожай зерна, который в этом году составит около 100 миллионов, а в прошлом достиг рекордной отметки в 134 миллиона тонн.

"Сама по себе идея здравая, — пояснил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут . — Тренд на увеличение биологического топлива в мире есть, так что спрос на такой продукт будет".

Также появится стимул для производителей, которые не хотят заниматься выращиванием зерна в условиях его переизбытка. В итоге земли пустуют, а государство лишается прибыли, поясняет Корбут.

"При правильном подходе к производству биоэтанола Россия не только сможет снимать излишки зерна, но и создаст новый рынок белковообогащенных продуктов, спрос на которые в мире растет из года в год", — уверен исполнительный директор Ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков

Расширение выпуска биотоплива в нашей стране потребует поправок в международное законодательство