«Зенит» напомнил о 15 лучших голах Халка в честь его дня рождения

"Зенит" в Твиттере опубликовал подборку 15 лучших голов бывшего форварда команды Халка в честь его дня рождения. Сегодня бразильцу исполнилось 32 года.

Халку — 32! С днем рождения, легенда! 🎂 pic.twitter.com/75yBiOnEDs

— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 25 июля 2018 г.

15 лучших голов Халка в «Зените» 🔝🔥💥 pic.twitter.com/phDAbz7MV8

— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 25 июля 2018 г.

В настоящее время игрок выступает за китайский «Шанхай Шанган».

Халк играл за «Зенит» с 2012 по 2016 год, забив за команду 76 голов о отдав 57 результативных передач в 148 встречах.

В составе петербургского клуба он стал чемпионом России, победителем Кубка и Суперкубка России.