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«Зенит» напомнил о 15 лучших голах Халка в честь его дня рождения
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«Зенит» напомнил о 15 лучших голах Халка в честь его дня рождения 

Спорт-Экспресс 50 минут назад
Фото: Soccer News
"Зенит" в Твиттере опубликовал подборку 15 лучших голов бывшего форварда команды Халка в честь его дня рождения. Сегодня бразильцу исполнилось 32 года.
Халку — 32! С днем рождения, легенда! 🎂 pic.twitter.com/75yBiOnEDs
— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 25 июля 2018 г.
15 лучших голов Халка в «Зените» 🔝🔥💥 pic.twitter.com/phDAbz7MV8
— ФК «Зенит» (@zenit_spb) 25 июля 2018 г.
В настоящее время игрок выступает за китайский «Шанхай Шанган».
Халк играл за «Зенит» с 2012 по 2016 год, забив за команду 76 голов о отдав 57 результативных передач в 148 встречах.
В составе петербургского клуба он стал чемпионом России, победителем Кубка и Суперкубка России.
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