В Нижнем Новгороде появится ледовый дворец

В Нижнем Новгороде близится к финалу строительство ледового дворца. Объект стал бы отличным подарком к 800-летию города, заявил в эфире Радио « Комсомольская правда » исполняющий обязанности заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский

«Строительство любого объекта зависит от возможностей, от территориальных нюансов размещения. В данный момент мы будем работать над проектной документацией дворца», — сказал чиновник, добавив, что новое строение стало бы подарком в честь 800-летия города, которое будет отмечаться в 2021 году.