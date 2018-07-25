В Нижнем Новгороде появится ледовый дворец 

В Нижнем Новгороде близится к финалу строительство ледового дворца. Объект стал бы отличным подарком к 800-летию города, заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» исполняющий обязанности заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский.
«Строительство любого объекта зависит от возможностей, от территориальных нюансов размещения. В данный момент мы будем работать над проектной документацией дворца», — сказал чиновник, добавив, что новое строение стало бы подарком в честь 800-летия города, которое будет отмечаться в 2021 году.
По словам Сватковского, сейчас обсуждается вопрос, где именно будет возведён дворец. Вариантов несколько: возле Молитковского моста или около храма Александра Невского. «Решение будет принято в ближайшее время, после чего будет подготовлено технико-экономическое обоснование проекта», — сказал он.