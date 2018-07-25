Ещё
В Нижнем Новгороде появится ледовый дворец
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Нижнем Новгороде появится ледовый дворец 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
В Нижнем Новгороде близится к финалу строительство ледового дворца. Объект стал бы отличным подарком к 800-летию города, заявил в эфире Радио «Комсомольская правда» исполняющий обязанности заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский.
«Строительство любого объекта зависит от возможностей, от территориальных нюансов размещения. В данный момент мы будем работать над проектной документацией дворца», — сказал чиновник, добавив, что новое строение стало бы подарком в честь 800-летия города, которое будет отмечаться в 2021 году.
По словам Сватковского, сейчас обсуждается вопрос, где именно будет возведён дворец. Вариантов несколько: возле Молитковского моста или около храма Александра Невского. «Решение будет принято в ближайшее время, после чего будет подготовлено технико-экономическое обоснование проекта», — сказал он.
Парламентская газета: последние новости
Сборную России наградят в Госдуме За провинности судей будут понижать в классе Валерий Фадеев: звание заслуженного журналиста станет новым стимулом
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Решена судьба Черчесова13
«Схватил за мягкое место». Россияне «влипли» в скандал11
Названа преграда для переезда Дзюбы в Европу
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине648
Развратные фото Шараповой утекли в Сеть84
Видео
00:22
Мексиканец забил гол ударом с 40 метров
Футбол
03:52
«Поставивший на колени Россию» Усик отдохнет в Крыму
Бокс
08:04
От Тутберидзе уходит четвертая фигуристка
Фигурное катание
18:56
Решена судьба Черчесова
Футбол
03:52
Гассиев объяснил поражение от украинца Усика
Бокс
00:47
«Сшили кожу, собрали руку»: трагедия российской пловчихи
Летние виды спорта Прочее
07:46
Крушельницкий согласился признать употребление допинга
Зимние виды спорта
00:42
Уткин раскрыл детали скандального ухода
Футбол
04:09
Переехавшая в Канаду Медведева рассказала о новом мире
Фигурное катание
00:42
Убийцы Тена не узнали его при нападении
Фигурное катание Азия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение