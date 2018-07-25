Радио «Спорт FM» полностью обновит эфирную сетку, появится больше музыки

«Европейская медиагруппа» сообщила о расширении формата единственной спортивной радиостанции страны. В августе на «Спорт FM» появится больше музыки и полностью обновится эфирная сетка.

Большая часть эфирного контента будет создаваться совместно с самым молодым и амбициозным проектом «Европейской медиагруппы», посвящённым молодёжной культуре, — STUDIO 21. Слушателей ждут новые информационные и музыкальные программы и рубрики, гостевые эфиры и интервью с участием известных деятелей из мира спорта и музыки. Освещение спортивных событий также приобретёт более современный молодёжный формат.