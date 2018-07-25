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Радио «Спорт FM» полностью обновит эфирную сетку, появится больше музыки
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Радио «Спорт FM» полностью обновит эфирную сетку, появится больше музыки 

Чемпионат.com 45 минут назад
Фото: ТАСС
«Европейская медиагруппа» сообщила о расширении формата единственной спортивной радиостанции страны. В августе на «Спорт FM» появится больше музыки и полностью обновится эфирная сетка.
Большая часть эфирного контента будет создаваться совместно с самым молодым и амбициозным проектом «Европейской медиагруппы», посвящённым молодёжной культуре, — STUDIO 21. Слушателей ждут новые информационные и музыкальные программы и рубрики, гостевые эфиры и интервью с участием известных деятелей из мира спорта и музыки. Освещение спортивных событий также приобретёт более современный молодёжный формат.
«Мы приняли решение придать «Спорт FM» качественно новое звучание. Изменение формата позволит привлечь новую аудиторию — миллениалов, для которых спорт является одним из главных увлечений. Прогрессивные слушатели предпочитают яркий и ёмкий контент, и их ожидания отличаются от того, что привычно старшим поколениям. Теперь «Спорт FM» охватит не только спорт, но и другие интересы аудитории — это станет хорошей возможностью для создания новых коммерческих проектов и повышения прибыльности станции», — цитирует Романа Емельянова, генерального директора «Европейской медиагруппы», пресс-служба компании.
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