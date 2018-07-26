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Самодельная гарнитура DolphinView позволит видеть мир как дельфин
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Самодельная гарнитура DolphinView позволит видеть мир как дельфин 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
Главный редактор природоохранного сайта Southern Fried Science эколог Эндрю Талер собрал гарнитуру DolphinView, которая позволяет «видеть» как дельфин. Устройство имитирует систему эхолокации животного, используя лидар и наушники с костной проводимостью. Дельфины издают щелчки — эхолокационные сигналы, которые отражаются от объектов вокруг них и служат для ориентации в пространстве. Физиология черепа дельфина позволяет распознавать отраженные сигналы с помощью челюсти. Талер попытался имитировать это при помощи костно-проводящих наушников.
По словам создателя, первое время трудно привыкнуть к необычному восприятию. Но вскоре сигналы становятся привычными и можно с закрытыми глазами распознавать открытые дверные проемы, ориентируясь только на вибрации. На текущий момент DolphinView нигде не продается, но при помощи простой инструкции, которая есть в открытом доступе, и недорогих материалов можно сконструировать гарнитуру самостоятельно.
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