Самодельная гарнитура DolphinView позволит видеть мир как дельфин 

Главный редактор природоохранного сайта Southern Fried Science эколог Эндрю Талер собрал гарнитуру DolphinView, которая позволяет «видеть» как дельфин. Устройство имитирует систему эхолокации животного, используя лидар и наушники с костной проводимостью. Дельфины издают щелчки — эхолокационные сигналы, которые отражаются от объектов вокруг них и служат для ориентации в пространстве. Физиология черепа дельфина позволяет распознавать отраженные сигналы с помощью челюсти. Талер попытался имитировать это при помощи костно-проводящих наушников.
По словам создателя, первое время трудно привыкнуть к необычному восприятию. Но вскоре сигналы становятся привычными и можно с закрытыми глазами распознавать открытые дверные проемы, ориентируясь только на вибрации. На текущий момент DolphinView нигде не продается, но при помощи простой инструкции, которая есть в открытом доступе, и недорогих материалов можно сконструировать гарнитуру самостоятельно.