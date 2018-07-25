Эксперт оценил кадровые решения Рогозина в «Роскосмосе»

"Однозначно говорить пока сложно, но с некоторыми назначениями я полностью согласен. Да, Рогозин действительно привел к руководству тех людей, которые действительно разбираются. Вот, в частности, в РКК «Энергия», если Сергей Романов, исполняющий сейчас обязанности, будет назначен гендиректором предприятия, то это действительно специалист. Он всю жизнь работает в отрасли с момента окончания института, прошел путь от простого инженера до главного конструктора пилотируемых комплексов, так что здесь спорить не с чем, можно просто согласиться", — сказал академик.

Он выразил надежду, что другие назначения проводятся в том же ключе.

"Хотя в отношении Николая Севастьянова у меня есть определенные вопросы, изначально он тоже инженер с опытом руководства крупным предприятием. А вообще посмотрим, как они себя на новых должностях проявят и какие еще изменения произойдут в отрасли. Тогда уже можно будет говорить, правильную ли кадровую политику выбрал новый руководитель «Роскосмоса» или нет. Пока же все более-менее правильно", — заключил Железняков.