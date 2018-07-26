В Черкесске можно оплатить троллейбус банковской картой

Троллейбусы Черкесска оснащают терминалами для безналичной оплаты, сообщили на официальной странице мэрии города в Instagram.

Первые терминалы уже появились, а к сентябрю их планируют установить в каждом городском троллейбусе. Пассажирам не придётся разменивать деньги, а кондукторам будет проще работать. Наличная оплата также останется для удобства горожан, не использующих банковские карты.

«В ближайшее время система будет доработана с учетом пожеланий горожан, а затем внедрена на всем общественном транспорте города», — поделился начальник троллейбусного управления Черкесска Руслан Урусов.

Напомним, проезд в троллейбусах Черкесска стоит 15 рублей.