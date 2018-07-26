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В Черкесске можно оплатить троллейбус банковской картой
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В Черкесске можно оплатить троллейбус банковской картой 

АиФ Ставрополье 39 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Троллейбусы Черкесска оснащают терминалами для безналичной оплаты, сообщили на официальной странице мэрии города в Instagram.
Первые терминалы уже появились, а к сентябрю их планируют установить в каждом городском троллейбусе. Пассажирам не придётся разменивать деньги, а кондукторам будет проще работать. Наличная оплата также останется для удобства горожан, не использующих банковские карты.
«В ближайшее время система будет доработана с учетом пожеланий горожан, а затем внедрена на всем общественном транспорте города», — поделился начальник троллейбусного управления Черкесска Руслан Урусов.
Напомним, проезд в троллейбусах Черкесска стоит 15 рублей.
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