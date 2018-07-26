Швейцарские часовщики начнут выпускать очки

Швейцарская часовая компания Montblanc объявил о запуске коллекции оптики — солнцезащитных очков и оправ в сотрудничестве с компанией Kering Eyewear. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в четверг, 26 июля.

Первая коллекция очков Montblanc Eyewear Spring Summer 2019 будет показана в сентябре 2018 года в рамках салона Silma 2018 в Париже. «Montblanc воодушевлен новым сотрудничеством с Kering Eyewear, партнером, известным во всем мире как один из лучших производителей очков в luxury-сегменте, — сказал Николя Барецки, CEO Montblanc International. — Приверженность Kering Eyewear качеству и превосходному дизайну совпадает со стремлением Montblanc к высочайшему мастерству и эстетическому совершенству всех его продуктов. Цель нового партнёрства состоит в том, чтобы совместным усилиями выйти на новый уровень в дизайне и разработать новые подходы к производству продуктов, которые смогут удовлетворить самые высокие требования современных городских жителей, профессионалов, нацеленных на результат, и молодых искателей приключений».

Компания Montblanc основана в Гамбурге (Германия) в 1906 году торговцем канцтоварами Клаусом-Иоханнесом Воссом, банкиром Альфредом Нехемиасом и инженером Августом Эберштейном. В настоящее время она входит в концерн Richemont и, помимо пишущих инструментов, выпускает сложные механические часы, украшения, аксессуары и сумки из кожи.

В июне 2018 года компания Montblanc выпустила новую коллекцию багажа Montblanc #MY4810. Чемоданы из натуральной кожи подходят под параметры ручной клади и предусматривают особые отделения для удобного размещения зарядного устройства, ноутбука и других гаджетов.