«Ростов» подписал контракт с бывшим игроком «Зенита» 

«Ростов» подписал соглашение с бывшим футболистом петербургского "Зенита" Артуром Юсуповым, сообщает ТАСС.
"Мы приветствуем Артура и желаем ему успешной игры в желто-синей футболке", — говорится в сообщении на официальном сайте «Ростова».
Юсупов выступал за петербургский «Зенит» с 2015 года. В составе сине-бело-голубых футболист принял участие в 40 матчах чемпионата России и забил один мяч. Прошлый сезон полузащитник провел в «Ростове» на правах аренды, однако пропустил большую часть розыгрыша Российской премьер-лиги из-за разрыва крестообразных связок.
Ранее сообщалось, что «Зенит» расторг контракт с Юсуповым по обоюдному согласию сторон.