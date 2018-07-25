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«Ростов» подписал контракт с бывшим игроком «Зенита»
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«Ростов» подписал контракт с бывшим игроком «Зенита» 

Газета.Ru 29 минут назад
Фото: Газета.Ru
«Ростов» подписал соглашение с бывшим футболистом петербургского "Зенита" Артуром Юсуповым, сообщает ТАСС.
"Мы приветствуем Артура и желаем ему успешной игры в желто-синей футболке", — говорится в сообщении на официальном сайте «Ростова».
Юсупов выступал за петербургский «Зенит» с 2015 года. В составе сине-бело-голубых футболист принял участие в 40 матчах чемпионата России и забил один мяч. Прошлый сезон полузащитник провел в «Ростове» на правах аренды, однако пропустил большую часть розыгрыша Российской премьер-лиги из-за разрыва крестообразных связок.
Ранее сообщалось, что «Зенит» расторг контракт с Юсуповым по обоюдному согласию сторон.
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